Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

'Carmen' de Bizet llega al Teatro Municipal de Lima bajo la batuta de Nathalie Marin

Teatro Municipal de Lima
Directora musical francesa Nathalie Marin al frente de "Carmen" en el Teatro Municipal | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Teatro Municipal de Lima recibe una producción de alto nivel con artistas de España, Argentina, Croacia e Italia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en colaboración con la Embajada de Francia en el Perú, presenta una nueva producción de Carmen de Georges Bizet, considerada una de las óperas más célebres en el mundo.

La dirección musical estará a cargo de la maestra francesa Nathalie Marin, reconocida por su destacada trayectoria en América Latina y Europa. Marin ha dirigido importantes instituciones como la Ópera Nacional de Mersin (Turquía), la Orquesta Filarmónica de Kosovo y la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador.

Además, se ha presentado en escenarios de gran prestigio internacional, entre ellos el Teatro Colón de Buenos Aires, La Fenice de Venecia y el Festspielhaus de Bregenz.

"Carmen es una obra muy popular, tal vez la más conocida. Este año celebra 150 años de creación y coincide con el aniversario de la desaparición de Bizet, su compositor", señaló Marin en declaraciones a RPP.

Un elenco internacional de primer nivel

El elenco de Carmen está encabezado por figuras de gran prestigio en la escena lírica, como la mezzosoprano española Silvia Tro Santafé, el tenor argentino Marcelo Puente, la soprano croata Darija Augustan y el barítono italiano Vittorio Prato.

Todos ellos estarán acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro Municipal de Lima.

Dirección escénica y propuesta visual

La dirección escénica de Carmen estará a cargo del maestro peruano Jean Pierre Gamarra, reconocido por integrar tradición y modernidad en producciones de ópera, teatro y zarzuela. Junto a él, el belga Lorenzo Albani aportará una escenografía y un diseño de vestuario que combinan lo clásico con una visión contemporánea, creando un espectáculo que busca envolver al espectador en la fuerza dramática de la obra.

Fechas y entradas

El público podrá disfrutar de esta producción los días 29 y 31 de agosto, y 2 de septiembre, en el Teatro Municipal de Lima.

Las entradas están a la venta con un 30% de descuento hasta el 31 de agosto.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Teatro Municipal de Lima Carmen Nathalie Marin Municipalidad Metropolitana de Lima Georges Bizet

Más sobre Teatro

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA