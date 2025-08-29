'Carmen' de Bizet llega al Teatro Municipal de Lima bajo la batuta de Nathalie Marin

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en colaboración con la Embajada de Francia en el Perú, presenta una nueva producción de Carmen de Georges Bizet, considerada una de las óperas más célebres en el mundo.

La dirección musical estará a cargo de la maestra francesa Nathalie Marin, reconocida por su destacada trayectoria en América Latina y Europa. Marin ha dirigido importantes instituciones como la Ópera Nacional de Mersin (Turquía), la Orquesta Filarmónica de Kosovo y la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador.

Además, se ha presentado en escenarios de gran prestigio internacional, entre ellos el Teatro Colón de Buenos Aires, La Fenice de Venecia y el Festspielhaus de Bregenz.

"Carmen es una obra muy popular, tal vez la más conocida. Este año celebra 150 años de creación y coincide con el aniversario de la desaparición de Bizet, su compositor", señaló Marin en declaraciones a RPP.

Un elenco internacional de primer nivel

El elenco de Carmen está encabezado por figuras de gran prestigio en la escena lírica, como la mezzosoprano española Silvia Tro Santafé, el tenor argentino Marcelo Puente, la soprano croata Darija Augustan y el barítono italiano Vittorio Prato.

Todos ellos estarán acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro Municipal de Lima.

Dirección escénica y propuesta visual

La dirección escénica de Carmen estará a cargo del maestro peruano Jean Pierre Gamarra, reconocido por integrar tradición y modernidad en producciones de ópera, teatro y zarzuela. Junto a él, el belga Lorenzo Albani aportará una escenografía y un diseño de vestuario que combinan lo clásico con una visión contemporánea, creando un espectáculo que busca envolver al espectador en la fuerza dramática de la obra.

Fechas y entradas

El público podrá disfrutar de esta producción los días 29 y 31 de agosto, y 2 de septiembre, en el Teatro Municipal de Lima.

Las entradas están a la venta con un 30% de descuento hasta el 31 de agosto.

