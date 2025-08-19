Regina Alcóver revela reconexión con su hijo Gian Marco tras separarse de Claudia Moro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Regina Alcóver se sinceró sobre la relación que mantiene con su hijo Gian Marco. La reconocida actriz y actual locutora de radio Felicidad estuvo en el videopodcast LaTacita de Café, emitido en el canal de YouTube de la emisora, donde habló del vínculo con el cantante peruano luego de que se separara de su exesposa Claudia Moro.

“Yo sigo siendo su fan. Ahora también soy fan de mis nietos”, comenzó diciendo la exactriz de Simplemente María y Travesuras del corazón en una entrevista con Fernando Díaz, quien le recordó: “Cuando Gian Marco se separó, él fue a vivir contigo. Él comentó que había regresado a casa”.

Ante esto, Regina, quien viene promocionando su libro Sir Coco y la fiesta de la primavera, sostuvo: “yo creo que él se refiere a volver a tener esa comunicación y conexión con su madre. Desgraciadamente, a veces la otra pareja hace que uno no esté tan cerca”.

En ese sentido, la también actriz de teatro deslizó que su hijo Gian Marco se sintió “libre” luego de separarse, lo que le permitió estar con ella, su mamá. “O sea, al volver a ser libre, es lo que vas a volver a lo mismo. Uno es más libre para decidir, para saber dónde quiere estar en la vida, en dónde y con quiénes”, acotó.

El cantante Gian Marco confirmó su separación de Claudia Moro en octubre de 2021. | Fuente: Facebook (Gian Marco)

¿Regina Alcóver se llevaba mal con Claudia Moro?

La respuesta de Regina Alcóver sorprendió a Fernando Díaz, por lo que el locutor le preguntó si se llevaba bien con Claudia Moro, quien estuvo casada con Gian Marco por más de 25 años en los que tuvo tres hijos: Nicole, Fabián y Abril.

“No, para nada. Yo con Claudia no he tenido ni un sí ni un no. Jamás. Nos reuníamos porque ella me preguntaba cuando iba a ir para su casa”, señaló la actriz de populares telenovelas como: Me llaman Gorrión, Isabella, mujer enamorada y Milagros.

Del mismo modo, la locutora de 76 años negó que alguna vez se haya metido en la relación del intérprete de Canción de amor con su exesposa Claudia Moro.

“No. Yo nunca me he metido en la vida de ellos, nunca. Si me metí alguna vez fue porque ellos me consultaron algo, pero si no, no. Eso es el peor error que puede hacer una mamá”, señaló Regina.

Regina Alcóver recordó sus inicios en las radionovelas desde los ocho años

Regina Alcóver habló en el programa Encendidos, de RPP, sobre sus inicios en la radio donde compartía guiones con su madre, Marianela Ureta, y su abuela, María Mille de Ureta, recordadas actrices de radionovelas.

“Trabajé primero en Radio Nacional del Perú cuando tenía ocho años. Fue una experiencia preciosa. Yo admiraba a los actores. Escuchaba a mi madre, a mi abuela, gente de muchísima fama en esos momentos, y me acostumbré a perderle el miedo al micrófono y luego, ya con mi abuela, estuvimos haciendo radionovelas. Esa fue una parte divertida”, declaró en el marco de los 100 años de la radio en el Perú.

De igual manera, la actriz peruana mencionó que su experiencia en la radio “la enriqueció mucho”, así como hacer comerciales y otros segmentos junto a sus familiares.

“Los comerciales eran divertidos, pero difíciles de hacer. A mí lo que me divertía más en la radio era el sonidista. Había uno que siempre se reía. Era fascinante mirarlo porque hacía los sonidos de varios momentos en la radio. Él era primordial”, comentó.