La actriz Cindy Díaz estrena dos obras teatrales en tiempos de pandemia. | Fuente: Difusión

En épocas de pandemia, el teatro peruano se reinventa. Con ello, diversas obras se ofrecen en un formato virtual a través de diversas plataformas. La actriz Cindy Díaz utilizó el confinamiento para crear A Marte, un espacio virtual en donde presenta: “Un Amor en Cuarentena” y “El Papá de Ana” a través de Zoom. Ambas son escritas y producidas por la actríz.

Para disfrutar desde casa, Cindy Díaz estrenará las dos obras a falta de puestas en escena presenciales. A pesar de que ya existen propuestas para el regreso a las tablas, todavía no se evalúa cómo el sector cultural se adaptará a un futuro marcado por la COVID-19.





“Un Amor en Cuarentena” es una comedia romántica que cuenta la historia de dos amigos que se conectan por Zoom durante el confinamiento social para resolver temas del pasado, y por qué no, darle una oportunidad, en estos tiempos, al amor. La obra está dirigida por Oscar Carrillo y escrita por Cindy Díaz.

Cleo, una mujer cerca a los 30, sin novio, sin trabajo, y sin casa propia, sobrevive el tiempo de cuarentena entre la depresión y la ansiedad, hasta que recibe una llamada de Ramón, su ex mejor amigo, quién con flirteos logra hacerla reír Cleo, y por qué no, volver a confiar en el amor.

“El papá de Ana” es un drama, mezclado con fantasía, sobre un padre qué pasa atraviesa solo la pandemia y recibe la visita de su hija, quien logra, a través de los recuerdos, llevarlo más allá de la realidad. La puesta en escena está dirigida por Alaín Salinas y el guion está a cargo de Cindy Díaz.

Pablo, un hombre de 50 años, pasa solo la cuarentena cuando recibe la visita de Ana, su hija, con quién revive recuerdos que los llevan a viajar más allá del espacio que los rodea durante el confinamiento.

“Un amor en cuarentena” y “El papá de Ana” se encuentran en cartelera, y se presentan solo por 5 fechas más: 16, 17, 18 y 19 de julio a las 9:00pm. El costo es de 15 soles por ver ambas obras. La compra de las entradas es vía Whatsapp al número 945087243.