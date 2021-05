Emilia Drago sobre el teatro virtual: “Ensayar por el Zoom te da vida” | Fuente: Emilia Drago - Instagram

Emilia Drago regresa al teatro virtual con su unipersonal “Llámame mamá”, comedia virtual que por segundo año revela, en clave de humor, su relación con la maternidad, los cambios físicos, el stress y la angustia.

En conversación con RPP, la actriz habló sobre su apuesta por desmitificar la idea del cuerpo perfecto y cómo lidia con la incertidumbre que ha significado la pandemia para el teatro.

Regresas con “Llámame mamá”, al parecer el tema de la maternidad es una fuente inagotable de experiencias...

Sí, es una fuente de creatividad, alegría, tristeza, culpa. La maternidad es infinita. Cada día te sorprendes con algo nuevo y en mi caso, para mí fue darme cuenta de este amor incondicional que uno siente frente a sus hijos. “Llámame mamá” surgió como una necesidad de sobrevivir al postparto haciendo algo creativo, que me ayude a salir de ese momento. A entender. Y regresar con el unipersonal que me ha dado tantas alegrías... Es una versión de la obra pero mejorada.

Y es un tema que estás compartiendo mucho en tus redes sociales

Estoy enfocada a las redes, a tener un escape, a crear contenidos bonitos y de valor, cosas que la gente necesita que digan, que sepan la verdad detrás de las cosas.

¿Como qué cosas?

En el caso de la maternidad la gente valora cuando dices que tienes marcas, flacidez, que tu cuerpo ya no es tu cuerpo. Está muy idealizado el cuerpo perfecto, sin estrías, sin celulitis y te sientes mal porque crees que eres la única a la que le pasa pero a todas les pasa. Sobre todo cuando una es mamá, esos cambios físicos chocan y a pesar de que unos dicen “que son marcas de felicidad”, lo que es verdad en parte, hay días en los que te puedes bajonear. La pandemia ha traído un poco más de verdad, de fotos más reales sin tanta producción.

Sientes que la pandemia te ha planteado el reto de reinventarte como actriz?

Sí. Mi forma de reinventarme ha sido a través del unipersonal, con el uso de herramientas audiovisuales que ahora usamos en el teatro virtual... o como se llame. De verdad ya no sé si es teatro.

¿Por qué? ¿Cómo estás lidiando con la virtualidad?

La falta de público afecta. Es como un vacío. No tienes idea si te están viendo desde su cocina, su cuarto, desde el baño. No sabes nada y es una sensación muy extraña. Sobre todo si es humor, comedia. No sabes si a la gente le está gustando, si se están riendo o no, no hay aplausos. Pero por otro lado también creo que te da un montón de posibilidades infinitas de creación porque tienes filtros, transiciones, puedes grabar algunas partes, mezclarlas.

¿Y cómo ves el futuro del teatro?

En general, creo que este año el teatro no va a existir. Probablemente no vayamos a poder hacer teatro tal y como lo conocemos y es algo triste porque en otros países sí se está permitiendo. Si existen deportes donde juegan equipos enteros, donde hay un protocolo y se hacen pruebas me pregunto por qué no hacerlo también en el teatro. No te hablo de elencos de 20 o 30 personas, te hablo de elencos de dos o tres personas. Creo que hay que hacer más visible el rubro del arte para ver si alguien nos ayuda.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tus proyectos?

El año pasado, dos semanas antes de que empiece la pandemia, acababa de grabar una película dirigida por Giovanni Ciccia y no se estrenó y ahora nadie lo puede ver. Por ahora, estoy haciendo el unipersonal y me siento contenta porque a través de él puedo mantenerme en vigencia, así intento sobrevivir en esta época. (Tengo que) esperar paciente hasta que toque una nueva oportunidad de hacer algo.

¿En qué otros proyectos estás trabajando?

Estoy creando un show virtual junto a Sandra Muente, Érika Villalobos y Miguel Álvarez en el que interpretamos a unos exsuperhéroes venidos a menos por la pandemia y trata de cómo tienen que reinventarse, un poco lo que está sucediendo ahora.

Este show también es virtual y pero tiene un componente muy audiovisual. Lo pensamos lanzar a finales de junio, así que tenemos aún unos meses de trabajo. Y es bonito porque ensayar por el Zoom te da vida.





“Llámame mamá”

Emilia Drago regresa con el unipersonal “Llámame mamá” para conmemorar el Día de la Madre. Esta una comedia virtual dirigida por Paloma Reyes de Sá que narra el cambio radical que ha vivido la actriz al convertirse en mamá de dos niñas: los cambios físicos, la autoestima, el stress y la angustia.

Las funciones serán los días 6, 7, 8 y 9 de mayo a las 9 p.m.

Las entradas a la venta a través de la plataforma Joinnus

