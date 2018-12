"Si no llego a ser sobreviviente, cómo lamentaré no estar contigo en ese momento". Con estas palabras. José María 'Chema' Salcedo arrancó la primera fecha de su monólogo "Tu amor es mi enfermedad"; porque no hay nadie mejor que un sobreviviente del cáncer para contar la historia que vivió durante meses.



El periodista narró su experiencia en tono de humor. Antes de subir al escenario, conversamos con él sobre lo que representa llevar su historia a las tablas. "Para mí significa saber que puedo realizar algo que comenzó como una historia antes de que tuviera cáncer [a la encía]. Era sobre mi ingreso a la vejez y luego todo se ha ido enriqueciendo. Significa muchísimo porque es una metabolisación del cáncer", sostuvo.



La celebración de la vida es un tema recurrente en el unipersonal "Tu amor es mi enfermedad". Ruby Palomino emocionó a los asistentes con una canción que recordó las palabras de 'Chema' al inicio del espectáculo. Mientras que Los Shapis pusieron la cuota musical con "Transplante chijau kay', un tema basado en una anécdota entre José María Salcedo y su doctor.

El público disfrutó de momentos claves en la vida del popular 'Chema': desde que se enteró de su enfermedad hasta su regreso triunfal a la radio. Incluso, Gisela Valcárcel fue invitada especial al interpretar a una enfermera.

El periodista sabe que el humor es una gran terapia, aunque las dolorosas sesiones de radioterapia le quitaban todo signo de alegría. Para acompañar este pesar, una libreta fue su fiel compañera y ahí escribió las primeras líneas del unipersonal que el público ahora disfruta.

Al final del espectáculo, el conductor de "Encendidos" se dirigió al público y tocó sus corazones con un mensaje sobre el amor como la mejor terapia para el cáncer.