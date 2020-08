El actor Augusto Mazzarelli protagoniza la tragicomedia "Una clase de filosofía". | Fuente: TeVi

Médicos, policías y también los maestros son héroes anónimos en primera línea por la pandemia. A pesar de las circunstancias adversas, los profesores se enfrentaron al reto de adaptarse al uso de la tecnología, de un momento a otro y sin previa capacitación.

El estrés tuvo que quedar de lado para dar continuidad a la educación. Esta realidad salta hoy al teatro virtual a través de la obra "Una clase de filosofía" escrita por Mateo Chiarella Viale, dirigida por Lucho Tuesta y protagonizada por Augusto Mazzarelli.

La tragicomedia -que se estrena el sábado 22 en la plataforma de teatro virtual TEVI.LIVE- se centra en un erudito profesor de filosofía. Combinarlos a él, una computadora, internet y Zoom puede sacar lo peor de alguien que se enfrenta a un cuestionamiento total de su propia especialidad.

Lucho Tuesta (director) y Augusto Mazzarelli (actor). La obra también es un reconocimiento a las personas de la tercera edad que se adaptan a las nuevas tecnologías. | Fuente: TeVi

¿DE QUÉ SE TRATA?

Asistiremos a la primera clase virtual de este veterano profesor y a su proceso de acortar las brechas de las distancias, tanto generacionales como de lenguajes desconocidos para él. ¿Será capaz de controlar esta nueva experiencia o será doblegado por la particular circunstancia que le ha tocado vivir?

Tomando como punto de partida la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy, yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo”, la obra "Una clase de filosofía" propone una profunda reflexión sobre el impacto de los nuevos paradigmas de comunicación y conectividad en tiempos de pandemia, en un individuo ya abrumado por la ineludible circunstancia en la que se encuentra.

El actor uruguayo Augusto Mazzarelli, quien ha actuado en más de 30 películas y cerca de 100 obras de teatro, encarna al profesor Iriarte, que frente a su computadora, trata de defender lo que más ama: su profesión, la filosofía y las clases con sus estudiantes, aunque los sienta en la oscuridad.

"Una clase de filosofía", escrita por Mateo Chiarella, es el segundo estreno de TEVI.LIVE, la primera plataforma de teatro virtual del Perú. Esta obra, además, es un reconocimiento a las personas de la tercera edad que por están superando las dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías.

MÁS INFORMACIÓN

Funciones: Sábados 22 y 29 (a las 9 p.m.) y domingos 23 y 30 (a las 8 p.m.) de agosto.

Entradas: S/. 15 (preventa hasta el 20 de agosto) y S/. 25 (regular). Pueden adquirir las entradas en www.tevi.live donde también está la programación completa de la primera temporada.