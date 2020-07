Emilia Drago prepara una obra virtual mientras "Todos vuelven", musical en el que participó, se transmite vía online el 23 y 24 de julio. | Fuente: Instagram / Emilia Drago

Hace un año, Emilia Drago —junto a Érika Villalobos y un nutrido grupo de artistas— interpretaba sobre el escenario del Teatro Municipal el musical “Todos vuelven”, un proyecto que a través de un abanico de temas musicales peruanos cuenta la historia de nuestro país. Era el 2019 y no había indicios de una pandemia ni de un aislamiento social obligatorio.

“Es una de las obras más lindas que he hecho”, comentó la actriz en conversación con RPP Noticias. “Tengo este vínculo con lo peruano, bailo folclore desde muy chiquita. En esta obra hay mucha música peruana y para mí era algo muy especial. Me encantó estar ahí, ser parte del musical. Fue muy de corazón (…) La gente salía feliz de vernos”, añadió.

Este 2020, sin embargo, la crisis global provocada por el nuevo coronavirus obligó a las tablas a reinventarse. Por ello, “Todos vuelven” regresa, pero vía streaming, el próximo 23 y 24 de julio. Un retorno a puertas de las Fiestas Patrias que para Emilia Drago es una invitación a reflexionar sobre la peruanidad, a combatir el racismo y conectar con nuestras raíces.

¿Cómo trasncurre, a la fecha, la vida de la actriz nacional? Entre la maternidad, las redes sociales y algunos proyectos que pugnan por salir a la luz, Drago contó su planes de cara al futuro.



Emilia Drago participó en el musical "Todos vuelven", producido por Preludio. | Fuente: Difusión

LA MATERNIDAD 2.0

Cuando el confinamiento estaba en su punto más álgido, a Emilia Drago le tocó lidiar con un embarazo complicado debido a la trombofilia que padece. “Pensaba que la cuarentena iba a terminar en algún momento y total que nunca terminó. Acabé dando a luz y he pasado de cuarentena en cuarentena todo el posparto”, indicó.

Un día antes de dar a luz, la actriz reveló que no paraba de llorar mientras miraba a su hija mayor. “No podía entender que era mi última noche con ella y qué iba a pasar mañana cuando naciera otra niña más. Pero el amor crece y de pronto te das cuenta que puedas amar a dos personas igual. Cada una es especial, por supuesto, pero las quieres tanto y es un amor incondicional”, aseguró.

Así, la doble maternidad la encontró entre las paredes de su hogar y con nuevos desafíos. “Es todo un reto tratar que ella [su primera hija Luna] no se sienta desplazada, se sienta querida, tomarte el tiempo de hacer actividades. Hay días buenos, días no tan buenos (…) Al pediatra de mis hijas le pregunto dos veces a la semana algo”, señaló.

Y esta experiencia se trasluce en sus redes sociales, donde Emilia Drago ha hecho de la maternidad un tema recurrente en sus publicaciones. A ella le gusta combinar “un poco de cosas bonitas, pero también realidad”. Así escribe de sus emociones, da consejos y trae a colación reflexiones sobre la aceptación de su cuerpo. En Instagram, hay espacio para tocar muchos puntos, pero tiene sus límites.

“Tengo un límite en el tema de la exposición de mis hijas. Es lógico que ellas aparezcan en mis redes, pero yo las pongo de una manera en la que ellas no estén tan expuestas. Son menores de edad, no tienen idea de lo que es una red social. Obviamente, tampoco expongo mi hogar… uno no puede poner dónde vive. Tampoco voy a estar diciendo si me peleo o no con mi esposo. Es una cosa privada”, aseveró.

PROYECTOS NO TAN TRUNCOS

En medio del levantamiento de restricciones del aislamiento social, Emilia Drago aprovecha su tiempo en salir al parque con su hija Luna, sacarla de un encierro que puede llegar a agotarla. Pero también se prepara para volver a la actuación con una obra virtual centrada en la maternidad, que piensa estrenar a fines de agosto en plataformas digitales.

“Es un monólogo a cargo de Paloma Reyes de Sá. Una comedia en base a mi experiencia. Estamos armando el espectáculo, ensayando. Va a ser algo simpático, porque muchas mujeres se van a identificar con cosas que nos pasan. Es un proyecto que me da mucha ilusión. Si sale bien, el otro año lo llevaremos a un teatro”, manifestó.

Además, se encuentra a la espera del estreno de “Cosas de amigos”, una cinta dirigida por Giovanni Ciccia en la que compartió roles con Bruno Ascenzo, Gisela Ponce de León y Rodrigo Sánchez Patiño, y cuya llegada a las salas de cine debió interrumpirse por la pandemia de la COVID-19. “Iba a salir en septiembre, pero va a tener que ser el próximo año”, expresó.

Finalmente, también aguarda el lanzamiento de “Este cuerpo no es mío”, su segundo libro publicado por la editorial Planeta en la que Drago vuelve a un tema que, literalmente, le quita el sueño: la maternidad.

EL DATO

La transmisión virtual de “Todos vuelven” también ofrecerá la posibilidad a los usuarios que quieran contribuir económicamente. Se abrirá una cuenta bancaria para recibir donaciones durante las 48 horas de emisión gratuita del musical. Después, se mantendrá disponible en la plataforma Preludio Live, en Movistar Play y en Teleticket LIVE al precio de S/. 25.