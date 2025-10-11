Jimmy Shaw, estrella de series españolas, murió a los 59 años víctima de un cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor estadounidense Jimmy Shaw, conocido por el público español principalmente por interpretar a Matthew en la serie La que se avecina, falleció este sábado a los 59 años a consecuencia de un cáncer. Su agencia de representación, Mucho Arte Management, confirmó la noticia.

Con una amplia trayectoria en la televisión española, Shaw formó parte de otras series como El ministerio del tiempo, Cuéntame cómo pasó y 30 monedas.

Hace poco más de dos semanas, la actriz Cristina Castaño había recurrido a redes sociales para solicitar ayuda en nombre del actor, quien enfrentaba un cáncer de páncreas avanzado y necesitaba ser operado en Lisboa.

¿Quién es Jimmy Shaw?

Nacido en California el 6 de abril de 1966, Jimmy Shaw se trasladó a España a comienzos de los años 2000 con el propósito de aprender el idioma y desarrollar su carrera artística. Antes de instalarse en el país, había trabajado en producciones estadounidenses como Sensación de vivir y Will & Grace.

Su primer papel en España llegó en 2012 con la serie Águila Roja, emitida por Televisión Española. Desde entonces, su nombre se incorporó con frecuencia a los repartos de numerosas producciones españolas.

En el cine, participó en El hombre de las mil caras (2015), de Alberto Rodríguez, y en el ámbito internacional destacó con la cinta Tom of Finland (2016), dirigida por Dome Karukoski.

"Tenía un carisma inmenso y una sonrisa que lo acompañaba siempre", expresó su representante, Elena Lázaro.