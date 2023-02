En el 2022 alrededor de 10.2 millones de peruanos mayores de edad sí tienen accedieron a créditos. | Fuente: Andina

En el Perú alrededor de 14.9 millones de mayores de edad, lo que equivale al 59.4% de la población adulta, no tienen experiencia crediticia con entidades reguladas, según un estudio de Experian.

La cifra significa que cerca de seis de cada 10 peruanos nunca han solicitado un préstamo o una tarjeta de crédito a un banco o caja municipal.

De acuerdo con Experian, para esta evaluación se tuvo en cuenta a la población mayor a 18 años con créditos vigentes en entidades financieras reguladas en los últimos 12 meses antes del estudio.

En algunos casos podría implicar que no exactamente no hayan solicitado un préstamo antes, sino que estas personas no suelen recurrir a empresas formales para pedir dinero prestado.

Cabe recordar que el último Índice de Inclusión Financiera (IIF) de Credicorp señalaba que 7 de cada 10 peruanos no tiene productos de crédito en una entidad formal.

Un problema que afecta el acceso al crédito es la recuperación de las condiciones de empleo, que se ha dado principalmente por el lado informal.

Ahora, con el impacto que han visto diversas actividades económicas debido a los reciente conflictos es posible que la cantidad de peruanos que acceden a créditos baje más.

Sin embargo, en el 2022 la cantidad de peruanos que accedieron a créditos sí aumentó un 7% frente al año anterior, aunque se trató de un crecimiento que representa la mitad de lo registrado entre el 2019 y 2020.

Asimismo, hasta la mitad del año pasado ingresaron 134 mil personas al sistema financiero, es decir, fueron nuevos sujeros de crédito en entidades reguladas. Esta cifra sí fue mayor a la registrada en los últimos dos años.