Ocho de cada diez peruanos son afectados por la informalidad. | Fuente: Perú Cámaras

El nivel de empleo informal en la Macrorregión Sur del país golpea a 8 de cada 10 peruanos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, quienes ganan en promedio S/ 835 al mes, monto que solo alcanza para comprar alimentos pues hasta el 2021, una canasta básica alimentaria para una familia de 4 personas costaba 804 soles.

La Macrorregión Sur comprende a Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, y Puno, en la última 4 de cada 10 personas son pobres y es la más afectada por la informalidad, según Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.





“En Puno la informalidad laboral pasa el 90 %, nuevamente el segundo peor número del país, el primero lo tiene Huancavelica con casi 95 %, y si esto lo llevamos al ingreso promedio, nos damos cuenta que en Puno un trabajador gana por debajo del sueldo mínimo vital, gana en promedio 800 soles. el trabajador informal gana 635 soles en promedio y el formal poco más de 2000”, refirió Salazar.

En la Macrorregión Sur la pobreza promedio afecta a casi 3 personas de cada 10, quienes tienen un acceso limitado a los recursos básicos. Por ejemplo, de 10 peruanos: 1 no tiene agua, 4 no tiene desagüe; y casi 6 no tienen acceso a internet.

Urge mejorar la ejecución presupuestal en regiones al sur del Perú

Generar oportunidades para tener una vida digna recae principalmente en la inversión pública realizada por el estado para construir colegios, hospitales, además de carreteras, entre otros. Sin embargo, el gasto público no es eficiente, según detalla Lety Gómez, analista de estudios económicos de Comex Perú.

“Los gobiernos regionales dejaron un saldo de 696 millones de soles, mientras que los municipios dejaron sin gastar más de S/ 3 700 millones del presupuesto de obras públicas. Qué se pudo hacer con esto, en suma los más de 4 400 millones de soles no gastados equivalen a cubrir toda la brecha de infraestructura en salud de la Macrorregión Sur que asciende a la construcción de 194 centros de primer nivel de atención y a 15 hospitales, según las cifras del Minsa”, indicó Gómez.

Solo Puno tuvo un avance del 69 % de ejecución, el menor índice en toda la Macrorregión Sur. Aquí se dejó de gastar 178 millones de soles ya presupuestados. Este departamento también lidera la lista de regiones con menor competitividad; es decir, no tiene capacidades ni condiciones para generar crecimiento económico.

Sin infraestructura, los departamentos no atraerán inversión privada, que, según Comex Perú, a nivel nacional genera 7 de cada 10 empleos formales; sin embargo, hay otros factores que causan retroceso según Oscar Chavez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

¿Qué otros factores impiden el desarrollo económico?

“En la actualidad es la inestabilidad social es lo que afecta el desarrollo empresarial, a esto hay que sumar la desaceleración económica y el entorno internacional desfavorable con países que están más preocupados en el control de la inflación; sin embargo, pensamos que las inversiones contemplan horizonte de mediano y largo plazo por lo que siempre están los capitales ahí presentes, sobre todo en aquellos países que tienen potencial económico importante como lo tiene Perú, precisó el vocero.

La Cámara de Comercio de Lima identificó 260 megaproyectos en vías de ejecución en el sur del país que implican una inversión pública de 10 millones de dólares; sin embargo, la institución recuerda que las iniciativas son a mediano y largo plazo.

Por lo pronto, según el Ministerio de Economía, el Perú pierde 100 millones de soles diarios por los conflictos en la Macrorregión Sur donde piden adelanto de elecciones. La institución anunció proyectos para la recuperación económica de esta zona del país, los cuales no podrán ejecutarse si el conflicto no culmina.