Recientemente el MEF se mostró en contra de la medida, pues indican que beneficiaría principalmente a empresas grandes. | Fuente: Andina

Hoy, jueves 1 de septiembre, comenzará a regir la ley que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 8% para las empresas que se desempeñen en el rubro de turismo y que realicen actividades relacionadas a restaurantes, catering y concesionarios de alimentos.

La medida tiene como finalidad apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial y se aplicaría hasta el 31 de diciembre del 2024.

Según lo establecido por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, podrán acogerse a este beneficio tributario los negocios que se consideren micro y pequeñas empresas acorde a su nivel de ventas.

La norma indica que son microempresas aquellas que tienen ventas anuales hasta por un monto máximo de 150 UIT o S/ 690 mil, mientras que se indica que son pequeñas empresas aquellas que tienen ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta por un monto máximo de 1,700 UIT, equivalente a S/ 7 millones 820 mil.

MEF en contra de la medida

Hace una semana el titular del Ministerio de Economía, Kurt Burneo, expresó su desacuerdo con la ley promulgada por el Gobierno.

"El tema de la reducción de IGV al 8% yo sí creo que no fue una medida muy acertada, yo recién llegaba al gabinete y lo encontré armado. Le dije al presidente y al premier lo que yo pensaba, pero ya las cosas estaban lanzadas y no es lo ideal, no puede ser que le reduzcan impuestos a cambio de nada", dijo durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026.

Anteriormente un documento realizado por el MEF mostraba su rechazo a la ley, advirtiendo que beneficiaría a las empresas más grandes del sector.

El ministerio sostuvo que los criterios de venta bajo los cuales se definen a las mypes en la ley podrían terminar aplicando la reducción del IGV a empresas de gran tamaño, entre ellas las de estratos socioeconómicos medio-altos y altos, y las grandes franquicias.

Pese a que se aseguraba que iban a ser beneficiados entre 170 mil y 200 mil restaurantes, el MEF señala que unos 62 mil negocios no verán esta reducción del IGV pues pertenecen al Régimen Único Simplificado (RUS), por lo cual actualmente no pagan IGV.

Además de esto, el ministerio advierte que la medida reduciría la recaudación de impuestos en S/ 460 millones al año. En total, se estima que el Estado podría perder unos S/ 1,150 millones si se aplica la medida hasta el 2024.