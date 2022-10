Abastecimiento en mercados se suspenderá durante la huelga. | Fuente: Andina

Alrededor de 250 000 unidades de carga pesada acatarán una huelga a partir del 22 de noviembre, confirmó Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT). Se trata de la tercera movilización de este gremio en el año, el último fue en junio.

Con la paralización de sus actividades existe la preocupación de un posible desabastecimiento de alimentos en los mercados. Sobre esto, Marchese aceptó que no se permitirá el traslado de los insumos en las distintas regiones peruanas.

“Estamos avisando con bastantes días de anticipación, para que tomen sus precauciones. Sabemos que no será fácil, pero ahora que estamos unidos, la paralización será total y no tiene por qué haberlo (abastecimiento de alimentos)”, refirió.

Solo en Lima se movilizan alrededor de 800 camiones para abastecer 2 000 toneladas de alimentos agrícolas y productos marinos. Estas descargas podrían suspenderse si el gobierno no inicia conversaciones con el gremio.

"No solo abastecemos en Lima, también en el mercado de Inchicapi, los (mercados) del norte, en Huarmey, en el sur también. Solo en Lima, en alimentos domésticos entregamos 2 000 toneladas diarias, sin considerar harinas, arroz, trigo, maíz, etc.", explicó.

¿Cómo estuvo el abastecimiento de alimentos en julio?

El gremio paralizará por tercera vez en el año. La primera fue en marzo y otra en junio. En la segunda oportunidad, la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa) anotó un incremento de 30 % a 40 % en los pedidos de los comerciantes, tanto de frutas y verduras para evitar un desabastecimiento; sin embargo, en los mercados locales hubo un incremento de la espinaca, la zanahoria, entre otros. Además, comerciantes advirtieron una reducción en el consumidor por haber comprado antes del inicio de la huelga.

¿Qué piden los transportistas?

En la plataforma de lucha resalta la protesta por el alza del precio de combustible, los costos de transporte obligado, la reserva de carga regional, el transporte internacional y el papel de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrant).

Según Marchese, el Estado no fiscaliza las surtidoras de combustible para evitar un abuso en el precio. “Según los precios internacionales del crudo, deberíamos estar pagando S/ 12.50 por galón, pero estamos gastando 20 soles”, precisó.

A medida de paliar estos gastos, el Estado autorizó la devolución del peaje hasta en 40 % por cuatro meses; sin embargo, según el gremio, el descuento solo contribuirá con su economía si se extiende por doce meses, pues para conseguir el beneficio deben cumplir varios requisitos.

“El mes que no se reclama, se pierde. Además, hay requisitos para acceder fuera de lugar, por ejemplo, se pide una relación de conductores al día en la entidad de transportes, no sabemos para qué. Hay pocos conductores y por eso saltan de empresa a empresa donde le ofrezcan mejor paga, esto se ve varias veces en un mes o cada dos meses, Si no tenemos una nómina al día, no nos van a reconocer el peaje”, explicó.