Aeropuerto de Jauja: Contraloría advierte retrasos en rehabilitación de pista de aterrizaje

A fines de marzo, el mal estado de la pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja llevó a las aerolíneas a suspender sus operaciones, y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a declarar en emergencia el servicio de transporte aéreo en dicho terminal. Incluso, entre 2023 e inicios de 2025, se han registrado un total de cinco interrupciones temporales en este aeropuerto, según información de Comex.

Ante esta situación, la rehabilitación y construcción de una nueva pista de aterrizaje podría ser una alternativa necesaria para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas, mejorar la seguridad y fomentar el desarrollo económico de la región.

Actualmente, existe un proyecto que contempla dichas obras; sin embargo, se han registrado algunos retrasos que han impedido el inicio de los trabajos de construcción programados.

En una operación de control concurrente, la Contraloría General de la República, identificó tres situaciones adversas que pondrían en riesgo la continuidad de las obras del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del Aeropuerto de Jauja”, respecto a la adquisición y liberación de terrenos:

Retrasos en la adquisición de predios pendientes: El proyecto del Aeropuerto de Jauja requiere la adquisición de 556 predios, pero 65 aún no han sido adquiridos. Esto ha impedido el inicio de las obras de construcción, programadas para diciembre de 2024, ya que las áreas necesarias no están completamente disponibles. Además, hay 75 terrenos privados que ya se aprobaron para comprar o expropiar, pero el MTC no ha pagado a los dueños a tiempo.

La demora en estas adquisiciones podría hacer que el proyecto cueste más dinero y además pone en riesgo el cronograma del proyecto, que debería finalizar en noviembre de 2026.

No se envía la información a SUNARP: De los terrenos privados que ya se compraron o expropiaron y se pagaron, hay 167 que aún no se han inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) a nombre del ministerio, a pesar de que ya venció el plazo para enviar la documentación.

Mientras no estén registrados a nombre del ministerio, los terrenos corren el riesgo de que les pongan "cargas o gravámenes" (como hipotecas o embargos), afectando la titularidad a favor de la entidad y pudiendo retrasar la ejecución del proyecto.

Incumplimiento de plazos: La Contraloría ha identificado irregularidades en la ejecución del proceso de adquisición y expropiación de los predios. Hay 112 terrenos privados que el ministerio ya compró o expropió y pagó, pero de los cuales no ha tomado control físico.

Al no haber nadie responsable cuidando esos terrenos, hay riesgo de que sufran daños o que otras personas los ocupen ilegalmente.

¿Qué obras contempla el proyecto?

El proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del Aeropuerto de Jauja incluye las siguientes acciones: parte aeronáutica, parte pública, elementos de apoyo, equipamiento aeronáutico y adquisición de terrenos.

Parte aeronáutica: incluye la reparación de la pista de aterrizaje, de calle de rodaje y plataforma, además de la construcción de la pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma.

Parte pública: involucra la construcción de edificio de pasajeros, zona de estacionamiento y vías de acceso.

Elementos de apoyo: construcción de planta de combustible para aeronaves, torres de control, sistema de generación de energía eléctrica, entre otros.

De acuerdo al informe, la construcción de la pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma debieron ejecutarse el 1 de diciembre del 2024, pero debido a que aún no se culminado con la adquisición y expropiación de inmuebles y liberación de interferencias, no ha sido posible.