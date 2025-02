AETAI advierte que nueva TUUA afectaría la competitividad del aeropuerto: "El Estado está disparándose al pie"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará sus operaciones el 30 de marzo y, en paralelo, se cobrará la nueva Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en tránsito. Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), se presentó en Economía Para Todos por RPP y explicó cuál será su impacto.

"Desde nuestro punto de vista es totalmente inconducente porque la TUUA en transferencia nunca estuvo contemplado en el contrato de concesión. Esto se incluyó en la adenda seis en el 2015. A pesar de la oposición de la industria, prácticamente fue un regalo que el estado le hizo al aeropuerto porque no tenía por qué haberse dado, no estaba contemplado en contrato de concesión, por lo tanto, no era parte del flujo de caja futuro", dijo.

"Además que estás disparándote el pie". Carlos Gutiérrez considera que este sobrecosto afectará la competitividad de Lima como hub regional. Mientras en aeropuertos como el de Bogotá y Panamá no se cobra esta tarifa, en Lima sí se hará, lo que podría desincentivar a pasajeros de conectar en nuestro país.

Es importante mencionar que la tarifa por persona será de aproximadamente $ 12.90 para vuelos internacionales y $ 7.00 para nacionales, y se cobrará tanto en ingreso, como en la salida.

La fecha de inauguración del AIJC

El inicio de operaciones estaba previsto, inicialmente, para el 18 de diciembre de 2023 y posteriormente para el 30 de enero de 2024, ha sido nuevamente postergado para el 30 de marzo de 2024.

“Este cambio de fecha era algo razonable y que se había estado solicitando anteriormente por una razón muy sencilla: las obras no están concluidas. No podíamos pretender inaugurar el terminal cuando aún hay infraestructura en construcción”, señaló Gutiérrez.

Además, resaltó la importancia de realizar pruebas integrales en todos los sistemas antes de poner en funcionamiento el terminal, ya que no solo es que no esté concluida la obra, sino que también se deben realizar pruebas en todo el proceso.

La nueva infraestructura del aeropuerto

Actualmente, el aeropuerto Jorge Chávez tiene capacidad para 13 millones de pasajeros, pero en 2023 cerró con 24.5 millones, lo que evidencia una sobresaturación del terminal. La nueva infraestructura permitirá atender hasta 30 millones de pasajeros, con la posibilidad de ampliarse a 40 millones, próximamente.

"Vas a tener más posiciones de estacionamiento, más espacio para poder implementar e incrementar la oferta por parte de las aerolíneas y empezar a crecer", dijo, y señaló que en el 2019 se tuvo un crecimiento a doble dígito, pese a "que teníamos una infraestructura que era pequeña. Hemos mantenido un crecimiento constante importante, no muy común dentro de la región".

Sin embargo, hay incertidumbre en la industria respecto a los constantes cambios de fecha y los efectos que esto podría tener en la competitividad del aeropuerto.

Carlos Gutiérrez considera que los retrasos afectan la planificación de las aerolíneas, ya que programar nuevos vuelos, designar flotas y establecer frecuencias requiere al menos dos años de anticipación.

¿Qué proyecciones hay para el 2025?

La industria espera que la inauguración del nuevo terminal contribuya al crecimiento del sector aéreo en el país, pese a los retos; sin embargo, se tiene previstos periodos difíciles como el cierre temporal de la pista actual por mantenimiento durante tres meses en la segunda mitad del año.

Gutiérrez advierte que lo importante es garantizar que el aeropuerto opere con eficiencia y seguridad. Hemos insistido en que no se puede reducir la capacidad operativa cuando se realicen estos trabajos. La industria no puede permitirse una disminución de operaciones.