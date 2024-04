Alejandro Indacochea sobre Megapuerto de Chancay: "Es ingenuo pensar que después de 3 años, haya un error admnistrativo"

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, el economista Alejandro Indacochea, analizó la situación del Megapuerto del Chancay y la posible anulación de la exclusividad al consorcio Cosco Shipping Ports en la explotación de servicios esenciales, la cual cuestionó y atribuyó a intereses externos.

"Es ingenuo pensar que, después de 3 años de hacer una inversión de 1400 millones de dólares, haya un error administrativo. Acá hay intereses geoeconómicos y geopolíticos de por medio de las navieras", indicó.

Asimismo, Indacochea criticó la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales, ya que, según refiere, la denuncia al Poder Judicial por parte del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue sin el respaldo explícito del titular de la cartera.

"Lo que yo no entiendo es cómo el procurador del MTC hizo la denuncia al Poder Judicial independientemente de la voluntad del Gobierno. El procurador tiene que acusar siempre y cuando tenga el visto bueno del Ministro. Esto, el congreso, no cuestiona, no se da cuenta de lo que significa esto para el país", señaló.

Augura un crecimiento económico del 5 % al 6 %

El economista manifestó que veía con optimismo los indicadores económicos, observando una ligera mejora en lo que va del año. Mencionó que la recuperación de sectores como el agropecuario y la agricultura aún se encuentran en stand by.

En esta línea, recalcó la importancia de impulsar el sector minero, así como todo lo que concierne al Megapuerto de Chancay, de modo que superemos las expectativas de crecimiento del 2 % estimado para este año.

"Si el país realmente se compromete con los proyectos mineros y el puerto de Chancay, podríamos llegar al 5 % o 6 % tranquilamente, y no a un crecimiento que nos contentamos de 1.5 % o 2 %. Si solo nos proyectamos al 2 % de crecimiento, en 30 años, seguiremos con el 20 % de pobres en el Perú", acotó.