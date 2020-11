Alianza Lima marcó un nuevo capítulo en su historia. El club victoriano bajó a segunda división y lo hace por segunda vez en 119 años, pero ¿cuál es impacto económico para el cuadro blanquiazul y sus jugadores? | Fuente: RPP

Alianza Lima marcó un nuevo capítulo en su historia. El club victoriano bajó a segunda división y lo hace por segunda vez en 119 años, pero, ¿cuál es impacto económico para el cuadro blanquiazul y sus jugadores?

Lo cierto, es que existe un impacto económico a las arcas del club blanquiazul, cuyos ingresos provenían, en su mayoría, de los derechos audiovosuales y cuya planilla de 26 jugadores implicaba un gasto de US$435 mil al mes, explica el economista Bruno Bellido.

"Registra ingresos de televisión por S/18 millones, ingresos de auspiciadores por S/12 millones. Por particpacion en torneos nacionales tiene S/11 millones y la generacion de otros ingresos por S/17 millones. Es decir, casi S/60 millones de ingresos en el 2019", señaló el economía en Ampliación de Noticias.

Otra de las fuentes de ingreso que quedarán golpeadas es la venta de entradas al estadio. Solo un partido Alianza- Universitario podía recaudar S/2 millones, advierte Luis Carrillo, experto en marketing deportivo de la PUCP.

"El gran beneficiado de que Alianza esté en segunda, es la Liga 2, porque todos querrán ver la Liga 2. Alianza no solo descendió a segunda división. Es un descenso en pandemia, sin gente en el estadio. Si Alianza Lima hubiera defendido en condiciones normales te aseguro que hubiera llenado el estado cada una de las fechas", advierte Carrillo.

Por otro lado, el impacto económico obligará al club a distribuir de otra manera sus gastos. Es decir, si el 93% del presupuesto lo destinaba a pagar los sueldos de los jugadores, ahora será diferente, pues buscará un plantel más barato y los salarios serán menores, comenta Eduardo Flores, gerente general de Toque Fino.

"¿Ahora qué viene? Obviamente asincerar sueldos ¿Qué viene? Que vengan más a jugar con el corazón que a ganar dinero porque Alianza no tendrá el mismo presupuesto que tenía antes para pagar. Tenía jugadores que cobraba US$25 mil. Eso no lo paga nadie en el Perú, uno o dos clubes a los mucho, y Alianza Lima tenia más de uno al que le pagaban eso", señaló a RPP Noticias.

Flores indicó que Alianza Lima estaba acostumbrado, en últimos 30 años, a ir a competencias internacionales, como la Copa Libertadores. El club blanquiazul recibía solo por participar US$3 millones y en taquilla, US$1 millón. Es decir, el club no recibirá el próximo año alrededor de US$4 millones, ¿cómo harán, entonces, para sostener su division de menores, el futbol femenino y el futbol formativo sin los ingresos de antes?

Las marcas deben quedarse

Eduardo Flores advierte un escenario en las que las marcas pueden beneficiarse: permanecer junto a Alianza Lima.

"No hay mejor momento para las marcas. Algunas dirán "si vas a segunda me voy". Las marcas tienen contrato hasta 2021 y pueden decir "no me interesa la Liga 2, pero viene un punto importante: Conectar al hincha con su marca, es el mejor momento para que marcas se reafirmen como Banco Pichincha, y decir estoy en las buenas y malas. Y te daré presupuesto, las marcas que hagan eso quedarán en el corazón del hincha", explica Flores.