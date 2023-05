Alquileres en Lima bajan en nueve distritos, ¿dónde bajaron más?

Los alquileres de inmuebles bajaron en nueve de 26 distritos de Lima Metropolitana durante los primeros cuatro meses del año, indica un informe de portal Properati.

El portal inmobiliario señala que el alquiler llegó a bajar hasta en 11% en la capital, lo cual se debería a que los inmuebles con valores más elevados ya no están disponibles.

Los Olivos fue el distrito donde más bajó el costo de alquiler, con una rebaja de 11.15% que pasó el precio promedio de US$ 305 a US$ 271, es decir, menos de S/ 1,030 al mes.

El monto de alquiler también se rebajó en San Isidro, donde cayó un 10.34% pasando de US$ 956 a US$ 857 al mes, es decir, pasó de costar cerca de S/ 3,630 a menos de S/ 3,300 mensuales.

También se vieron rebajas en los alquileres en Carabayllo, que se redujo de US$ 222 a US$ 200 (-9.85%); San Miguel, pasando de US$ 624 a US$ 601 (-3.72%); y San Juan de Miraflores, que bajó de US$ 780 a US$ 749 (-4.05%).

El portal señala que otra razón para la variación del precio es la percepción del mercado de oferta, pero ¿dónde subió más el alquiler?

Breña fue el distrito donde el costo de alquiler de viviendas tuvo el mayor incremento en los primeros meses del año, subiendo en 15.82%. De esta forma el alquiler promedio subió de US$ 608 a US$ 704, es decir, pasó de cerca de S/ 2,300 a más de S/ 2,600 por mes.

También subieron los alquileres en Jesús María (14.6%), Rímac (11.93%), Lince (9%) y La Molina (9%).

Por ahora, el portal inmobiliario indica que varios optan por alquilar debido a que las condiciones para adquirir una propiedad son más caras hoy que hace algunos años ante el aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios.

Además, durante este año las zonas con mayor demanda para alquiler de inmuebles son Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, San Borja y Lima Cercado.