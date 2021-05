Cuba tradicionalmente importa por mar alrededor del 70% de los alimentos que consume. | Fuente: Reuters

El incremento de los precios internacionales de los alimentos, así como el transporte marítimo y la baja producción, complican aún más la capacidad de Cuba para hacer frente a su crisis alimentaria.

Tradicionalmente Cuba importa por mar alrededor del 70% de los alimentos que consume, pero las sanciones debido al embargo de Estados Unidos y la pandemia han diezmado sus ingresos en divisas debido al cierre del turismo.

Actualmente el Estado cubano tiene el monopolio del comercio exterior y compra alrededor del 15% de los alimentos que importa de Estados Unidos mediante pagos en efectivo luego de una excepción al embargo comercial del año 2000.

Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las ventas cayeron un 36.6% el año pasado a US$ 163,4 millones, si se compara con el 2019. Estas ventas recuperaron en el primer trimestre, alcanzando los US$ 69,6 millones, pero representando menos comida debido a precios más elevados.

Esto ha generado que sus ciudadanos formen largas filas para buscar productos básicos como la leche, mantequilla, pollo, arroz, pasta, y aceite de cocina.

Solo este mes el gobierno cubano anunció que la disponibilidad de harina se redujo un 30% hasta julio debido a "los costos financieros involucrados en los envíos de trigo al país".

Cabe recordar que Cuba no cultiva trigo debido a su clima subtropical, y ahora el precio de este insumo bordea los US$ 280 por tonelada, cuando en abril del 2020 era de US$ 220.

Además, también tienen problemas para compensar una escasez de azúcar del 30% menor a lo previsto, mientras los precios internacionales son alrededor de un 70% más altos que hace un año.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que su índice internacional de precios de los alimentos subió un 30.8% hasta abril, el alza más alta desde mayo de 2014.

"La recuperación de la demanda mundial, el aumento de los precios de los insumos de productos y la escasez de mano de obra sugieren que los precios de las materias primas no disminuirán pronto", dijo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba

Pese a que el gobierno cubano no ha publicado estadísticas para el sector agrícola desde 2019, informes provinciales sobre cultivos y ganado revelan disminuciones sustanciales del arroz, los frijoles, la carne de cerdo, los lácteos y otros alimentos.

