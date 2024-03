Presidente de la APN: "Megapuerto de Chancay va a operar con la exclusividad"

Walter Tapia, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), señaló que su sector ha propuesto una norma para otorgar la exclusividad en el Megapuerto de Chancay. Esto porque en la actualidad no pueden establecer esa prerrogativa mediante autorización administrativa, por ello han presentado un proyecto que no solo beneficiaría a la empresa china Cosco Shipping sino a todas las demás.

"Independientemente de la propuesta de la norma, Chancay va a operar y como tiene el instrumento ya dado en el 2021 va a operar con la exclusividad, lo que sí nosotros hemos propuesto es que haya el marco legal. Lo que pasa es que actualmente las concesiones tienen ese marco legal de exclusividad, excepto que, de acuerdo con el contrato, al análisis del regulador y también el Indecopi, hay algunos puntos que no lo tiene", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Walter Tapia recordó que Cosco Shipping recurrió a una autorización administrativa sin ser socio del Estado peruano para conseguir la exclusividad en la operación del Megapuerto de Chancay; sin embargo, recordó que mediante esa vía no hay ese beneficio.

"No podíamos dar esa exclusividad porque no estaba en el marco legal, entonces nosotros hicimos las acciones diligentes y no solamente buscar el error, sino proponer una norma. Hemos planteado una salida en noviembre del 2023. Como parte del Ejecutivo cumplimos las reglas que están vigentes y sobre la base seguimos un canal", añadió.



El funcionario aclaró que siempre han cumplido la norma como tal y no han cambiado las reglas de juego. En ese sentido, sostuvo que la propuesta legislativa presentada al MTC ya se está viendo en el Congreso.

Cosco cuestiona medida de la APN

La concesionaria china manifestó que la demanda hecha por la APN se presenta tres años después de la emisión de una Resolución que fue de conocimiento público y no recibió objeciones por parte de ninguna entidad. En ese sentido, señalan que esta acción por parte de la misma autoridad emisora plantea "preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones realizadas".

La empresa informó que se está evaluando los impactos que la medida está generando en el desarrollo del proyecto y se comprometen a participar en el proceso legal correspondiente una vez que reciba la notificación oficial.

Aunque el proyecto tendrá un impacto público significativo, enfatizan que el Puerto de Chancay es una infraestructura privada financiada íntegramente por las empresas accionistas.