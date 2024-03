Megapuerto de Chancay: Indecopi definirá como máximo el 2 de mayo si inicia procedimiento de oficio por denuncia de Ositran

Fuentes de RPP conocieron que Indecopi recién el pasado 26 de febrero tomó conocimiento de la denuncia informativa que cursó Ositran que advertía una presunta barrera burocrática impuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). ¿La razón? Darle exclusividad de explotación de serviciós a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A.

Pero, ¿cómo son los plazos?

RPP supo que actualmente Indecopi está evaluando la denuncia informativa a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de Indecopi.

En este caso, se dispone 45 días hábiles como máximo para conocer una decisión. Es decir, el próximo 2 de mayo vence el plazo para definir si se inicia un procedimiento de oficio o se archiva el caso.

En el supuesto de que se inicie un procedimiento, la CEB tiene 120 días hábiles como plazo máximo para declarar si hay o no barrera burocrática ilegal. Lo que significa que recién en setiembre, si es que no es antes, tendremos un panorama más claro.

Si apelan, ¿cuánto más demoraría?

En caso alguna de las partes apela la decisión de la CEB, el caso va a una Sala Especializada de Indecopi, como segunda y última instancia, que tendría nuevamente 120 días hábiles como máximo para pronunciarse. Lo que implica que, si vamos a las fechas límites, el pronunciamiento se conocería en enero de 2025.

Más temprano, en conversación con RPP, Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) señaló que presentaron una denuncia informativa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a efecto que la entidad evalúe si existe o no una barrera burocrática en otorgar exlusividad a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A.

"Nosotros no somos los competentes para definir. Estamos haciendo una denuncia informativa, no estamos haciendo una propuesta porque no nos coresponde. Lo que estamos alegando que este tipo de exclusividad se da a nivel a contratos, y esta es una habilitación portuaria: no es un contrato", explicó.