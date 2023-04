Algunos expertos señalan que esta nueva entidad debe estar totalmente despolitizada y ser totalmente técnica. | Fuente: Andina

A raíz de las lluvias y huaicos en el norte del país, el Gobierno aprobó un proyecto para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI), que reemplazará a la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios (ARCC) en el desarrollo de obras del plan nacional de infraestructura.

Pero ¿cómo funcionaría? La ministra de Transportes, Paola Lazarte, mencionó que esta nueva entidad debería estar despolitizada y ser independiente, pese a que estaría dirigida por el Consejo de Ministros.

"El gabinete no tiene ninguna intención de que se politice, porque hemos visto en carne propia la acumulación de frustración de la población de no tener obras a tiempo (...) El que esté en la presidencia del Consejo de Ministros le da un nivel por encima de otros ministerios y de ser independiente (...) No politicemos las obras. Tenemos que tener una definición técnica de las cosas", dijo a RPP.

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, coincide con el Ministerio de Transporte, pero considera que el Consejo Directivo de la entidad no debería estar a cargo de los ministros debido a esto también implicaría una politización.

Zapata advierte que, con el permanente cambio de ministros, esta autoridad podría terminar siendo igual que la entidad que estará reemplazando, pero ¿cuál fue el problema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?

"Los alcaldes y los gobernadores regionales al ver que las obras de prevención iba a ser muy lentas porque había que preparar todos los expedientes técnicos porque no habían, empezaron a exigir "haz el colegio", "haz el hospital", entonces hicieron obras de ese tipo y había una forma de mostrar resultados, pero dejaron de lado las obras de prevención porque los políticos presionan", señaló.

Según el Poder Ejecutivo, la nueva entidad se encargaría de realizar unas 180 obras emblemáticas con una inversión de más de 200 millones de soles, además de los proyectos de prevención ante desastres naturales.

La docente y experta en gestión pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, explica cuáles son los riesgos que existen con esta nueva autoridad.

"Uno de los primeros riesgos es no tener claro para que se está pensando, diseñando esta institución y repetir tareas que ya están distribuidas en otras instituciones, como ocurrió con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esa ausencia de claridad, como cautelar la meritocracia son aspectos claves que no deberían descuidarse”, sostuvo.

Gaviño precisa que debería tenerse una mirada territorial de las necesidades que se tienen a lo largo del país más allá de una simple lista de proyectos que heredar de la ARCC o del propio plan de infraestructura.

“El objetivo debe ser apuntar a brindar una mirada que permita planificar y priorizar adecuadamente los principales proyectos de infraestructura e inversión pública (...) Su objetivo no debería ser responder a una situación de coyuntura política, sino más bien a una mirada integral, técnica, estructurada de lo que necesita el país para cerrar las enormes brechas de infraestructura”, agregó.

La creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura aún está en proyecto pues debe ser debatido y aprobado en el pleno del Congreso. De ser aprobado, el proceso de absorción de la ARCC deberá completarse en 180 días tras publicada la ley.

Por ahora se conoce que se necesitan cerca de 120 mil millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura, mientras se tienen más de 1,800 obras paralizadas a nivel nacional.