¿Qué hacer ante una fuga de gas?

• Cierre las llaves de las hornillas.

• Solo si está capacitado cierre el paso de gas bajando la perilla del regulador, luego desconecte el regulador y llévale a un lugar abierto y ventilado. Si no está capacitado, abandone el lugar junto a su familia.

• Evite generar fuego alrededor y apague de inmediato si hay alguno cerca.

• Ventile el lugar abriendo puertas y ventanas.

• No encienda ni apague la luz y no conecte o desconecte algún artefacto, la chispa del encendido podría ocasionar un incendio o explosión.

• Desde un lugar seguro, solicite ayuda llamando a los bomberos (116), Policía Nacional (105) o al distribuidor de gas.