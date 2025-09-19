BCR eleva su proyección de crecimiento económico para 2025 del 3,1 % al 3,2 % impulsado por la demanda interna

Con la demanda interna proyectada para crecer 5.1 % en 2025, la economía peruana será impulsada por la inversión privada y pública (ambas con 6.5 %) y el consumo privado (3.5 %).

Se espera que la deuda pública de Perú se mantenga en un nivel bajo de alrededor del 32 % del PBI hasta 2026, lo que la sitúa como la más baja de la región. | Fuente: RPP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, anunció que se han actualizado sus proyecciones macroeconómicas en su Reporte de Inflación de setiembre de 2025, elevando la estimación de crecimiento de nuesta economía para el año 2025 a 3,2 %.

Esta revisión al alza, desde el 3,1% previsto en el reporte de junio, se sustenta principalmente en el dinamismo observado en el consumo y la inversión privada.

Según detalla el informe, el mayor optimismo responde al fuerte dinamismo de las actividades no primarias, que van en línea con la evolución del gasto privado, así como a un mejor desempeño de los sectores agropecuario y minero. Para el año 2026, la entidad monetaria mantiene su proyección de crecimiento en 2,9 %.

Al analizar los componentes del PBI por tipo de gasto, el reporte indica que la demanda interna se expandiría un 5,1 % en 2025. Este avance estaría liderado por la inversión privada, que crecería un 6,5 por ciento, y el consumo privado, con un aumento del 3,5 %. La inversión pública también mostraría un sólido avance del 6,5 % el próximo año.

Con estas cifras, el BCR destaca que, de acuerdo a las proyecciones del mercado, Perú se posicionará como una de las economías de mayor crecimiento en la región tanto en 2025 como en 2026.

La proyección de 3,2 % para 2025 sitúa al país por encima del crecimiento esperado para economías como Chile (2,3 %), Brasil (2,2 %) y México (0,3 %).

Noticia en desarrollo...