El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se reunió con el presidente del BCR, Julio Velarde. | Fuente: MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, informó que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se encuentra considerando favorablemente la propuesta de permanecer al frente de dicha entidad.

Así lo señaló la cartera de Economía y Finanzas mediante un comunicado, a través del cual se indicó que ambas autoridades se reunieron esta tarde con el propósito de establecer las coordinaciones necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica y monetaria en el país.

"Es importante para nosotros dar tranquilidad a los mercados e inversionistas. La estabilidad macroeconómica se va a mantener y es esencial que podamos tener una coordinación estrecha con el BCRP, dentro de un marco de responsabilidad fiscal y monetaria", afirmó el ministro Pedro Francke.

Y destacó que "el objetivo de todos es que la economía siga recuperándose y crezca para poder generar los puestos de trabajo que la población requiere".

En la reunión, el ministro de Economía y el economista evaluaron la coyuntura macroeconómica y acordaron mecanismos para desarrollar una coordinación fluida entre ambas instituciones, respetando la autonomía del BCRP y con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.

















BCR: Continuidad de Julio Velarde en suspenso

A inicios del mes pasado, el presidente del BCRP se pronunció sobre su posible continuidad en la entidad encargada de la estabilidad monetaria.

Durante un evento del Ministerio de Economía, Julio Velarde no descartó totalmente seguir al mando del BCRP tras el pedido del entonces candidato presidencial Pedro Castillo.

"Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mí", dijo en esa ocasión.

Unos días, Pedro Castillo había asegurado que en caso fuese proclamado presidente, ratificaría a Julio Velarde en la presidencia del BCRP.