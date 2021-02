La principal criptomoneda del mundo llegó a US$50,191. | Fuente: Reuters

El bitcoin ha superado este martes los US$ 50,000, lo que ha marcado un nuevo récord en la historia de la criptomoneda.

Luego de llegar a los US$ 50,547 a las 7:32 a.m. en Nueva York, la criptodivisa perdió un ligero impulso y ahora ronda los US$ 49,100, según información de Bloomberg.

El año pasado la moneda cerró con un alza de 170%, cotizando a US$29,000, y siete días después llegó a los US$ 40,000-

Uno de los factores que impulsó este rápido crecimiento solo en el 2021 fue el anuncio de Tesla, empresa del multimillonario Elon Musk.

Hace unas semanas Tesla reveló que agregó US$1.500 millones en bitcoin a su balance general y empezaría a aceptarla como medio de pago, lo que le generó la mayor ganancia de un día para la criptodivisa.

Según el CEO de Bitcoin Depot, Brandon Mintz, el valor del bitcoin podría llegar a US$ 100,000 antes de fin de año.

Para Bloomberg, el repunte de 400% en el último año se produce en un contexto de tasas de endeudamiento cercanas a cero de los bancos centrales y un estímulo sin precedentes de los Gobiernos debido de la pandemia de COVID-19.



