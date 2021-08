Bolsa de Valores de Lima (BVL). | Fuente: Andina

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene sus indicadores en rojo durante la sesión de este jueves 19 de agosto, afectando a las acciones industriales, financieras, de consumo y mineras.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, cayó a -2.09% durante el inicio de la jornada. A las 12:35 p.m. recortaba pérdidas y se ubicaba en -1.70%.

Mientras que el S&P Perú Select, donde se cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, retrocedió en 1.78% durante la mañana, y luego llegó a perder -2.21%.

Las acciones industriales cayeron en -2.27%, las de construcción en -1.57%, las de consumo en -1.83%, las financieras en -1.24%, y las mineras retrocedieron en -0.84%.

Las empresas que hoy registraban más perdidas en la plaza bursátil son Telefónica del Perú (-10.34%), HudBay Mineral Inc. (-9.15%), Freeport-McMoran Inc. (-7.46%), The Boeing Company (-6.64%), y la Compañía de Minas Buenaventura (-6.57%).

Este resultado se da por la falta de confianza de los inversionistas ante la preocupaciones en los mercados financieros por el temor a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos retire sus estímulos este año.