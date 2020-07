De acuerdo con la Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas Nº 021-2020-OS/GRT de Osinergmin, serán cuatro millones 994,142 de beneficiarios. | Fuente: Andina

A partir de hoy lunes 27 de julio los usuarios del servicio de electricidad podrán verificar si acceden o no al bono de electricidad, según informó Osinergmin.

Este listado fue elaborado a partir de lo informado por las empresas de energía eléctrica, que también deberán publicar la lista de sus beneficiarios en cada unas de sus plataformas web. Estas compañías tendrán hasta el 29 de julio para hacer publica su lista.

¿Dónde consultar?

Para saber si eres uno de los cuatro millones 994,142 de beneficiarios que seleccionó el ente regulador, debes ingresar a www.bonoelectricidad.pe

Deberás seleccionar la empresa eléctrica que te brinda el servicio y colocar el número de tu suministro, el cual puedes encontrar en la parte superior de tu recibo.

"El beneficiario no tiene que realizar ningún trámite, pues el hecho de estar en la lista le otorga el beneficio, el mismo que la empresa informará a cada usuario, a través del recibo de consumo. Al respecto, estamos realizando una permanente supervisión a las empresas eléctricas, en particular en la aplicación del bono de electricidad", indicó Antonio Angulo, presidente de Osinergmin.







¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno, el bono le corresponde a los usuarios residenciales con recibos pendientes entre marzo y diciembre del 2020:

- Su promedio de consumo deber ser de hasta 125 kWh/mes entre marzo del 2019 y febrero del 2020, es decir su recibo promedio no debe tener un monto mayor a S/68.75.

- Su consumo promedio entre enero y febrero del 2020 debe ser no mayor a 150 kWh, es decir, S/82.50 aproximadamente.

- En el caso de Lima y Callao el suministro no debe estar ubicado en manzanas calificadas como estrato alto y medio alto, según el INEI.

¿Qué puedo hacer para ser beneficiario?

De acuerdo con la plataforma del subsidio, se indica que si no estás entre los beneficiarios, pero cumples con los requisitos y consideras que deberías acceder al bono, debes comunicarte con la empresa eléctrica que te distribuye el servicio.

Además, cabe mencionar que el bono solo aplica en los recibos que no se encuentran en reclamo,pero puedes acceder a este beneficio cuando finalice el proceso.

¿Cómo entregarán el bono?

El Gobierno anunció que el bono no se entregará de manera física a los beneficiarios. Este subsidio será transferido directamente a las empresas eléctricas, para que estas cubran los montos de los recibos de luz pendientes de pago de los usuarios residenciales mencionados en el decreto.