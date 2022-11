CADE Ejecutivos se realizará del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Paracas. | Fuente: CADE 2022

La inversión privada es uno de los motores más influyentes de la economía, pues representa el 80 % de todo el financiamiento que se realiza en el país; sin embargo, su crecimiento fue cero en el primer semestre de este año, según el Banco Central de Reserva.

La inyección del capital privado es necesaria para la generación de empleo, sobre todo en una coyuntura donde uno de cada dos peruanos no sabe si comerá mañana por falta de recursos y 7 de cada diez llegan a las justas a fin de mes.

Con este panorama se desarrolla CADE Ejecutivos 2022 y el lema de este año es “El Perú en emergencia, los peruanos en acción”, para representar el bajo crecimiento, explicó Felipe Valencia Dongo, presidente de la edición 60.

Ruido político golpeó desempeño de la inversión privada

“En CADE Ejecutivos 60 ediciones buscamos generar tres sentidos: sentido de urgencia, sentido de unidad y sentido de acción; por eso, nuestro lema de este año es el “Perú en emergencia, los peruanos en acción”. Este lema transmite explícitamente que estamos en una situación de urgencia y que requerimos juntos, unidos actuar para salir de ella”.

CADE Ejecutivos se realizará del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Paracas de la región Ica, donde se espera un movimiento económico de 3 millones de dólares. El evento servirá para analizar los indicadores económicos de la nación y los retos para generar desarrollo luego de dos años de pandemia.

Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el desarrollo del país cada vez es más lento y si no se adoptan medidas, el crecimiento del próximo año apenas llegará al 0.5 %. Jesús Salazar Nishi, presidente de este gremio, consideró al ruido político y otros problemas relacionados con la gestión presidencial como las amenazas a la inversión del país.

“La inversión privada cerrará en 0 % o muy cerca a esto por la crisis política, la rotación de ministros y la incertidumbre generada al no tener un horizonte claro de conducción. Los empresarios sentimos que no hay una visión ni de mediano ni largo plazo, no sabemos hacia donde se está conduciendo al país y cuáles son esas políticas que podríamos tener de crecimiento sostenido”, explicó.

Políticas más claras y menos incertidumbre

En lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo, gremios empresariales reclamaron por algunas medidas como: eliminar la tercerización, aumentar el sueldo mínimo, entre otros. Para el exministro de Economía David Tuesta, estas medidas debilitan el modelo económico que nos ha permitido ir en piloto automático todo este tiempo. Para revertir el problema, plantea generar confianza en el empresariado sobre la estabilidad del país.

“Se tiene que hacer una defensa sobre la estabilidad creada por el modelo económico y para ello se debe mostrar mucha evidencia; es decir, ver las políticas estables. Eso significa trasladar al inversionista privado de que se respeta los derechos de propiedad y le aseguramos que no habrá una mala gestión por ámbito del gobierno que hará perder dinero al pequeño, mediano y gran inversionista”, refirió.

El reto es impulsar la inversión privada para generar empleo y dar trabajo a 300 000 jóvenes solo este año; además, mejorar el ingreso de las familias, para conseguirlo necesitamos crecer por encima del 5 %, pero las proyecciones no superan el 3 %, de hecho el Banco Mundial espera un crecimiento de 2.2 % para el cierre del 2022. Si la inversión privada sigue en caída, se dejará de crear más de 12 000 puestos de trabajo por cada punto porcentual que no crece.