Proinversión promueve 57 proyectos en nueve regiones del país por 7 321 millones de dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) promueve 57 proyectos de Asociación Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) por una inversión total de US$ 7 321 millones en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.



En el evento 'Oportunidades de Desarrollo de Infraestructura en la Selva Peruana', Proinversión presentó 16 iniciativas en cartera para el período 2025 - 2026 a desarrollarse mediante APP y PA y que requieren US$ 2 850 millones para los sectores de saneamiento, salud, electricidad, transporte, irrigación y vivienda.



"Estas obras impactarán positivamente a más de 4,5 millones de habitantes de nueve regiones del Nor Oriente", indicó en un comunicado.



Entre los proyectos destacados figuran los puertos Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiriza e Iquitos), con una inversión preliminar de US$ 86 millones, que buscan fortalecer los servicios portuarios para la carga y naves de larga distancia que beneficiará a las provincias de Maynas y Datem.



Asimismo, el Proyecto Nuevo Terminal Portuario Pucallpa, con una inversión estimada en US$ 180 millones, clave para la conectividad multimodal de Ucayali y su integración con otras regiones del oriente.



"Este terminal mejorará significativamente el flujo de transporte terrestre e hidroviario, dinamizando la economía local y regional", remarcó.



Cartera potencial

En el evento, Proinversión dio también a conocer una cartera potencial de 41 proyectos con una inversión de US$ 4 471 millones, de los cuales 20 serán desarrollados bajo la modalidad de APP por un valor de US$ 3 492 millones y 21 mediante PA por US$ 979 millones.



"En este caso se incluye un centro comercial en Amazonas (US$ 60 millones), creación del Parque Industrial de Cajamarca (US$ 9 millones), Parque Industrial Tecno-Ecológico de Trujillo (US$ 200 millones), Terminal Portuario Lambayeque (US$ 549 millones), interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional —Jaén - Iquitos— (US$ 781 millones), así como el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de la Amistad Perú-Corea, Santa Rosa de Piura, (US$ 120 millones), entre otros", detalló.



Proinversión añadió que, en el periodo 2020–2024, adjudicó 55 proyectos APP y PA en la Macro Región Norte por un monto de US$ 3 649 millones. Simultáneamente, en la Macro Región Oriente se adjudicaron 23 proyectos por un total de US$ 631 millones. Estas iniciativas abarcaron sectores clave como electricidad, transporte, infraestructura penitenciaria, puertos, irrigación y turismo.