Cambios en ProInversión: Luis Del Carpio retoma la dirección ejecutiva de la institución

El economista Luis Natal Del Carpio Castro fue designado como director ejecutivo interino de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), según la Resolución Suprema N.° 033-2025-EF publicada hoy 22 de octubre por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cabe recalcar que Del Carpio ya había encabezado ProInversión en una gestión previa. Retorna al cargo tras haber sido designado también como director ejecutivo interino en febrero de 2025, por lo que esta es su segunda vez al frente de la agencia estatal. Con esta designación se da fin a la breve gestión de Tábata Vivanco.



Del Carpio, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene más de 20 años de experiencia en la estructuración y gestión de proyectos de infraestructura bajo el modelo de asociaciones público-privadas (APP). Ha ocupado diversos cargos en ProInversión, entidad a la que vuelve tras haber liderado anteriormente proyectos como las Telecabinas de Kuélap, el Puerto de Salaverry y el Anillo Vial Periférico.

Además de su formación en Economía, cuenta con maestrías en Administración y Finanzas por la Universidad del Pacífico y actualmente cursa un doctorado en Gestión Económica Global en la UNMSM. También se ha desempeñado como asesor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, donde participó en la estructuración de una concesión para un sistema de transporte masivo.

ProInversión, entidad adscrita al MEF, tiene a su cargo la promoción de proyectos de inversión privada en sectores como transporte, energía, salud y telecomunicaciones. Con esta designación, el organismo busca mantener la continuidad en la ejecución de proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas en el país.