MEF designa a Tabata Vivanco como nueva directora ejecutiva de Proinversión

| Fuente: Composición RPP
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Previamente, se desempeñó como presidenta del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

Mediante la Resolución Suprema Nº 025-2025-EF, publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Economía (MEF) designó a Tabata Vivanco Del Castillo como nueva directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Vivanco Del Castillo, abogada de profesión y Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University (EE.UU.). Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, habiendo ocupado cargos de Alta Dirección en diversos ministerios, como Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Producción, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

Previamente, se desempeñó como presidenta del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y asumió anteriormente la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, el 14 de marzo de 2025.

Asimismo, ha integrado comités de Proinversión y directorios de empresas públicas en los sectores de minería y energía. Además, se desempeñó como gerenta administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Durante su vida profsional, ha trabajado como consultora en contrataciones, planeamiento y otros sistemas administrativos para diversas entidades públicas. Es especialista en Sistemas Antisoborno (ISO 37001:2017) y otros estándares internacionales de integridad y compliance para el sector público y privado. 

