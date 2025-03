Campaña escolar 2025: recomendaciones para optimizar los gastos [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En plena campaña escolar, y con el fin de cuidar las finanzas del hogar, muchas familias aprovechan las ofertas en centros comerciales y los principales emporios del país, como Mesa Redonda y Gamarra. Sin embargo, aún hay padres y madres de familia que, por diversos motivos, no han realizado sus compras.

Según el último Censo Educativo del Ministerio de Educación, en el país existen más de 68,000 colegios, de los cuales, más de 55,000 son públicos.

Mientras que algunos colegios privados ya iniciaron clases, Morgan Quero, titular de la cartera, anunció que los colegios públicos comenzarán el 17 de marzo. Esto significa que los padres tienen tiempo para organizar sus compras escolares.

Mónica Muñoz, directora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), recomienda planificar con anticipación los gastos educativos y definir un presupuesto adecuado para el año escolar.

"El desembolso promedio de una familia con hijos en edad escolar de S/ 1,124 en la época de eh de temporada. No solamente se incluye útiles, sino también uniformes, calzado escolar, etc. Si es necesario, realizamos pagos adicionales. Por suerte, para el 2025 no vemos un incremento tan fuerte en el costo de los útiles escolares", dijo para RPP.

Muñoz señala que, en promedio, las familias destinan alrededor s/ 500 solo para la compra de útiles. En emporios como Mesa Redonda, los padres pueden encontrar una gran variedad de productos y, según la experta, los precios se mantienen relativamente estables, en comparación con el año pasado.

El desembolso en esta campaña puede representar un reto financiero para muchas familias, por lo que Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, recomienda algunas estrategias para fomentar el ahorro y evitar las deudas.

"El primero y más importante es hacer una lista de todo lo que voy a gastar y ordenarla, de lo más importante a lo menos importante. Lo segundo, es comprar con anticipación. Podríamos empezar a buscar con tiempo aquellas compras donde de repente alguito podemos ahorrar", sostuvo el experto.

Si no se ha destinado un presupuesto específico para los gastos escolares, se recomienda evitar el uso de las tarjetas de crédito. Los padres de familia pueden optar por otra alternativa, por ejemplo, el crédito de consumo.

Arturo garcía, profesor de los programas de finanzas de ESAN, explica por qué un préstamo de consumo puede ser una alternativa más conveniente, en comparación con la tarjeta de crédito o el retiro de efectivo.

"El consumo en tarjeta de crédito, si es que no pago lo que compro en el mes, no lo pago al cierre del mes, va a haber una tasa de interés por consumo y esa tasa está en un promedio de 50 a 60% anual. Y si dispongo de efectivo de la tarjeta de crédito para hacer mis compras, la tasa promedio está en 100 %. Entonces, son tasas altísimas. Un préstamo de consumo puede estar en tasas, digamos, dependiendo del segmento de crédito en el que está la persona, digamos, entre 12 y 20%, anual, una tasa mucho menor", mencionó.

Los comercios continuarán ofreciendo promociones hasta abril, permitiendo que las familias adquieran con más tiempo los útiles, uniformes y demás productos esenciales para sus hijos en este nuevo año escolar.