Morgan Quero sobre versiones de presuntas operaciones de Dina Boluarte: “Parece que todos fueran operadores del señor Otárola”

Alberto Otárola le respondió a Morgan Quero y señaló que está equivocado y que “los delitos vienen de otro lado”. | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre los últimos reportes periodísticos que revelan que la presidenta Dina Boluarte fue sometida presuntamente a cuatro operaciones en 2023.

El titular del Minedu sostuvo que detrás de las versiones sobre las presuntas intervenciones de la mandataria, estarían personas vinculadas con el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

“Parece que se ha generado una serie de cortinas de humo. Hay que preguntarse por dónde provienen entorno a la operación y cirugía que se realizó la señora presidenta en el año 2023. Yo creo que tenemos bastantes pistas y los invito a que puedan evaluar las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave entorno a la pareja o expareja del señor Otárola, una señora extranjera que tiene temas de corrupción muy fuerte”, expresó el ministro durante la ceremonia de inauguración del año escolar 2025 en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo.

En esa misma línea, Morgan Quero acotó que las personas que han proporcionado información sobre el caso, como la exsecretaria de Dina Boluarte, Patricia Muriano, serían “operadores” de Otárola.

“Esa vinculación donde parece que todos fueran, perdón que lo diga así, operadores del señor Otárola. La señora Muriano, la señora Delfina (Llaguno), que es una de las secretarias que aparentemente han aparecido el día de ayer en algunos testimonios que, además, no terminan de reconocer nada claro. Entonces ahí tenemos que hacer incidencia para observar el origen de las cortinas de humo”, añadió.

Alberto Otárola responde

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Alberto Otárola le respondió a Morgan Quero y señaló que está equivocado y que “los delitos vienen de otro lado”.

“En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él -porque no tiene capacidad intelectual para idear nada- pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto”, precisó.

Respuesta de Alberto Otárola Fuente: X

Morgan Quero niega que pena de muerte sea una medida populista

Morgan Quero, se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien dijo esta mañana que contempla seriamente imponer la “pena de muerte” contra los criminales, tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores.

En diálogo con la prensa, el ministro de Educación negó que la posibilidad de implantar la pena de muerte sea una “medida populista”.

“No, no es una medida populista, es una medida muy sentida por la población. […] Lo que queremos es ampliar el nivel de sanciones drásticas con el fin de inhibir justamente este tipo de acciones que se asemejan al terrorismo urbano, a la violencia que está desatada en algunos puntos del país”, manifestó.

Morgan Quero niega que la pena de muerte sea una medida populista | Fuente: RPP