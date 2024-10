Campaña Navideña caería hasta un 50% si el Gobierno no toma acción contra la criminalidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pese al estado de emergencia, la inseguridad ciudadana continúa presente, cobrando víctimas e impactando en la economía peruana. Jorge Solis, Presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se presentó en Economía Para Todos por RPP y advirtió que, de no tomar acciones inmediatas, la Campaña Navideña se verá afectada en hasta un 50 %.

"Sino hay respuesta inmediata del Gobierno, habrá un grave problema. Estimamos que las expectativas de la Campaña Navideña, que es la más importante del país, puede mermar. Tendría un impacto de 30 % o 50 % con respecto a las proyecciones con relación a esta campaña", dijo.

Además, mencionó que "habrá un impacto en la pobreza y el empleo" porque "la gente tiene temor de invertir, los negocios están cerrando. Hay incertidumbre".

El experto explicó que la inseguridad ciudadana mueve a toda la economía y baja las expectativas en la ciudadanía.

"La gente conservadora tiene temor de invertir porque ven un panorama sobrio. La semana pasada se paralizó la economía por una semana, debido al feriado largo, los paros, incluso se anuncia un paro indefinido para la próxima semana, para el APEC se declararon feriados", por lo que ello se sumaría a la baja producción económica los meses siguientes.

Finalmente, respaldó el derecho a la protesta de los ciudadanos, ya que la seguridad ciudadana es elemental. Mencionó que, incluso en los 17 días de estado de emergencia en diferentes distritos de la capital, se han registrado hasta 17,000 crímenes.:

"Esto nunca se ha visto, que la gente salga a reclamar, no por mejoras salariales o laborales, de condiciones de salud o educación, si no piden que se les dé protección o seguridad y si no se controla, el país se va al despeñadero. La situación es sumamente grave", sostuvo.