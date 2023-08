Cerca de dos de cada diez peruanos prefieren guardar sus ahorros en casa

Un 18.5% de peruanos prefiere guardar su dinero excedente por su cuenta y no confiarlo a entidades bancarias, indica un estudio de la Consultora Activa Perú.

Esto significa que cerca de dos de cada diez personas ahorra su dinero en casa, lo que podría exponer estos a riesgos por robos o incidentes como incendios en sus hogares.

"Por lo que vemos en la data la mayoría de los que guardan su dinero bajo el colchón pertenecen al nivel socioeconómico D, es similar tanto en Lima como provincias. Otro característica es que el segmento que prefiere guardar su dinero bajo el colchón es más de mujeres que de hombres", comentó Hilario Chong, vocero de la consultora.

Pero este no es el único resultado que evidencia una desconfianza en la banca, pues un 24.9% de peruanos prefiere usar lo que sobre de sus ingresos para invertir en un emprendimiento antes que guardar este dinero sobrante en una entidad financiera.

Si tenemos en cuenta ambos resultados se evidencia que más de un 40% de los peruanos encuestados prefiere evitar los productos de las entidades financieras.

En otro lado está un 21.4% de peruanos que preferirían guardar su dinero en un depósito a plazo fijo, un 6.6% en fondos mutuos, un 4.8% en renta variable, entre otros productos financieros.

"El perfil que prefiere destinar sus excedentes de dinero a emprender son las familias de nivel socioeconómico medio hasta bajo, por el contrario las familias de nivel socioeconómico más alto sí tienden a tener productos financieros", señala el vocero.

Chong agrega otro factor que generan estos resultados es que parte de la población que prefiere no guardar su dinero excedente en bancos no tienen mucho conocimiento sobre los productos financieros "no saben como funciona, cuales son sus características o refieren que los bancos les hablan de forma muy complicada".

¿Cuánto pueden ahorrar los peruanos?

El estudio también indica que poco más de un 20% de peruanos logra tener un monto excedente para ahorrar o invertir al mes, pero ¿de cuánto es?

A la mayoría de trabajadores a los que les sobra algo de dinero a fin de mes, un 12%, solo tienen hasta S/ 500 para guardar o invertir.

En tanto, un 3.1% de peruanos puede guardar hasta S/ 1000 mensuales y un 3.4% de peruanos tienen hasta S/ 1,500 de excedente al mes para guardar.

Solo un 1% de los trabajadores encuestados pueden guardar entre S/ 2,0001 y S/ 3,000 mensuales para ahorrar o invertir luego de pagar sus cuentas.

Pero lo cierto es que a la mayor parte de peruanos no les sobra dinero de sus ingresos pues un 37.3% señala que lo que gana apenas le alcanza para subsistir.

Y en otros casos, un 40.8% de peruanos señala que no solo no le sobra algún dinero extra al mes, sino que lo que gana mensualmente no le alcanza para cubrir sus gastos.