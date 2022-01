A inicios de diciembre el Indecopi ordenó retirar del mercado el Cheese Tris por presuntamente superar el límite de grasas trans permitido por la ley peruana. | Fuente: Pepsico

Hoy la compañía Snacks América Latina S.R.L. (PepsiCo) anunció que el Cheese Tris podrá a comercializarse nuevamente, luego comprobarse que no excedía los límites de grasas trans establecidos en la normativa peruana.

El producto había sido retirado del mercado a inicios de diciembre luego que el Indecopi ordenara el cese de su distribución y comercialización por presuntamente superar el límite de contenido de grasas trans permitido.

Pero, esta semana el Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor, modificó la medida cautelar emitida y señaló que se permitiría la venta del Cheese Tris si se acreditaba que el producto no contaba con grasas trans o no superaba el límite.



Ante esto PepsiCo encargó exámenes del producto al Laboratorio FS Certificaciones, acreditado por el INACAL, cuyos resultados ratifican que el Cheese Tris no tiene exceso de grasas trans.

"Nuestros exámenes de laboratorio revelan que no se encontraron grasas trans por encima del límite de detección, siendo menores al 0.01 g", indican en su comunidad.

Por ello, informaron que a partir de este 07 de enero se estará volviendo a comercializar el producto a nivel nacional.

La empresa agregó que seguirán acreditando, con informes de laboratorio, los lotes de Cheese Tris que se produzcan ante la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi.