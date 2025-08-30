Últimas Noticias
Cobre y oro representaron el 54 % de las exportaciones peruanas entre enero y mayo de 2025

La minería es una de las principales actgividades del país.
La minería es una de las principales actgividades del país.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que el cobre y el oro se mantienen como los principales productos mineros exportados del Perú, contribuyendo de manera importante en la balanza comercial del país.

Las exportaciones peruanas de cobre y oro representaron el 54,2 % del valor total de las ventas al exterior durante los cinco primeros meses del 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). 

De acuerdo con la edición de agosto del Boletín Estadístico Minero del portafolio, el valor acumulado de las exportaciones auríferas, de enero a mayo pasados, sumó US$ 7 833 millones, evidenciando una expansión significativa de 38.9 %.

Emiratos Árabes Unidos es el principal destino del oro con un 25,5 % de las exportaciones, seguido por Canadá e India, con participaciones del 20,2 % y 17,7 %, respectivamente.

Por su parte, las exportaciones de cobre, en el mismo periodo analizado, alcanzaron un acumulado de US$ 9 976 millones, lo que implicó un ascenso del 10.0 %. El cobre sigue siendo el líder entre los productos mineros exportados, representando un sólido 30.3% del total de las exportaciones peruanas. 

El protagonismo del Asia Oriental

En ese mismo periodo, el zinc alcanzó una participación del 3.2%, el plomo del 2.6% y otros productos mineros metálicos sumaron 4.8%. 

China es el principal destino de las exportaciones de cobre, con el 73 % del volumen total, seguida de Japón y España, con participaciones del 7,3 % y 3,3 %, respectivamente, señaló el Boletín Estadístico Minero del ministerio peruano.

"Esto confirma el protagonismo del Asia Oriental como eje estratégico del comercio internacional de minerales", remarcó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

A su vez, las exportaciones acumuladas de zinc de enero a mayo últimos reflejaron un ascenso de 24.0 % frente a lo reportado en el mismo periodo del 2024. De igual forma, el valor total de las exportaciones de plata registró en ese interregno una expansión de 26.8 %.  

