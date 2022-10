Según EMSA, el precio de la papa se elevó hasta en 267 % | Fuente: EMSA

En los últimos doce meses, el precio de la papa se elevó hasta en 267 %, siendo la tipo amarilla la más cara en los centros de abasto y como este tubérculo es el más usado en varios platillos de la gastronomía peruana, el impacto obligó a los puestos de comida a ofertarlos en porciones más reducidas.

RPP Noticias realizó un recorrido en el mercado Lobatón del distrito de Lince. Aquí algunos puestos de comida ya no sirven papa en el caldo de gallina, y otros preparan la causa o la papa rellena más pequeñas para no elevar el precio al cliente.

Reducen porciones de platos elaborados con papa

“Ya no estamos haciendo la porción más grande de causa rellena, sino más pequeña para no incrementar el precio que está a S/ 3 y para llevar está a S/ 3.5. No podemos quitarla del menú porque el comensal siempre pide”, explicó Alonso, un vendedor de comida.

No solo los platos elaborados a base de papa están reduciéndose, también las rodajas cuando se trata de acompañar el plato de fondo. “Ahora ofrecemos más menestra que está más barata que la papa, pero si quieren cambiarla por papa sancochada también tenemos que reducir Les damos dos tajadas de papa cuando antes les dábamos tres”, precisó el mismo vendedor.

¿En cuánto se elevó el precio del tubérculo?

A inicios del 2022, la papa peruanita se venía a S/ 1.40 el kilo, pero ahora está a S/4.63. La papa nativa también pasó de S/ 1 a S/ 4; el kilo de papa amarilla se vende hasta a S/ 7 y la blanca a S/ 3.7, las dos últimas requieren más fertilizante para su producción y son las más caras en el mercado.

Según el reporte de la Empresa Municipal de Mercados, la papa amarilla subió en los últimos doce meses 267 %, la papa blanca se encareció en 107 % más, la huayro está 172 % más cara, y la yungay 114 % más cara. Como es de esperarse, el incremento no solo reduce el consumo del tubérculo también baja la cantidad comprada a nivel mayorista.

“Estoy comprando menos papa en los mayoristas porque ya no alcanza y la venta es baja. Antes compraba 10 kilos hasta 20 compraba, pero ahora solo compro de 5 a 7 kilos y la gente se lleva menos también”, explicó doña Esther, una vendedora de papa.

Aunque el presidente de la Corporación Rural de la Papa, Freddy García consideró que el alza se debe al incremento del precio de los fertilizantes; sin embargo, para la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, fueron “factores externos los que influyeron en los montos finales”.