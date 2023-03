El ingreso promedio en Lima es de S/ 1,714.7 mensuales. | Fuente: Andina

Actualmente cinco de cada 10 peruanos tienen problemas para llegar a fin de mes, según Datum, debido al aumento del costo de vida.

Con esta situación, algunos trabajadores podrían evaluar solicitar un aumento de su salario, pero ¿sabes qué pasos seguir?

Antes de pedir un aumento de sueldo se debe analizar si realmente sería viable y está sustentado, señala Silvana Cárdenas, directora de Right Management.

"No es pedir dinero y pedir un incremento salarial por pedirlo, es hacer un balance sincero entre lo que ofrezco y lo que recibo a la organización y qué es lo que estoy recibiendo, cuando este resultado es negativo entonces digo ya es el momento de pedir un aumento", comentó a RPP.

Cárdenas señala que al tomar la decisión de solicitar este aumento el trabajador debe articular bien su discurso e informarse sobre el mercado laboral, evaluar las condiciones del trabajo y buscar el momento adecuado.

"Hay que informarnos sobre las condiciones de cómo está el mercado, cómo está el sector para que esta solicitud de aumento sea efectiva", agrega.

La experta señala que aún en momentos de crisis, como una recesión, podemos identificar una oportunidad para incrementar nuestros salarios.

"Lo primero que hay que evaluar son las condiciones salariales, conocer cuáles son las condiciones salariales de sperfiles similares a los mios, cuánto están pagando por una posición como la mía, para darme cuenta de si estoy igual, debajo, o muy por debajo o sobre el rango. Esto me da un argumento solido para iniciar esa conversación con mi jefe", sostiene.

Otro punto importante es el momento y el lugar para abordar el tema del posible incremento salarial.

"A veces pensamos, bueno me lo encuentro en el ascensor, me cruzo con mi jefe en el pasillo, y no, hay que sacar una cita, hay que darle un marco de formalidad a esta situación para que nos tome en serio y para que nos dé la opción y la atención de poderle contar cuáles han sido nuestros logros, cuál es nuestro aporte y sea un requerimiento formal", precisa.

La especialista señala que si, debido al contexto, no es una opción un incremento salarial, se podría hablar de un incremento de ingresos por bonos o por algún resultado específico que el trabajador pueda ofrecer.