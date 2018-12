Según el Ministerio de Economía la imposición del ISC a casinos y tragamonedas aumentaría en S/125 millones al año la recaudación. | Fuente: GETTY IMAGES

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención, derogar el decreto legislativo del Gobierno que obligaba a los casinos y tragamonedas a pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Ya no tributarán

El Ejecutivo, mediante las facultades legislativas delegadas, aprobó en setiembre pasado que los casinos y máquinas tragamonedas estén gravados con el ISC, aplicándose un sistema específico de soles por mesa de casino o por máquina.

El congresista fujimorista, Miguel Torres, coordinador del Grupo de trabajo encargado del control constitucional de los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo, puso en debate esta derogatoria en la Comisión de Constitución.

El congresista dijo que no era posible trasladar estos montos impositivos al cliente, debido a que el impuesto es un monto fijo. Además, sostuvo que con esta medida el gobierno ha creado un nuevo impuesto, por lo que estaría desnaturalizando el sentido de la norma.



El decreto introducía estas modificaciones en la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, y deberían entrar en vigor a partir del ejercicio de enero del 2019.



"Con el Decreto Supremo No 1419 -emitido como parte de las facultades delegadas y que imponía el ISC- no se está grabando al consumo por lo que si se mantiene vendría una avalancha de Acciones de Amparo. Téngase en cuenta que a través de los impuestos no se puede prohibir una actividad", precisó el parlamentario fujimorista.

El informe del grupo de trabajo señala que el Ejecutivo se excedió en las atribuciones que le concedió el Congreso para legislar a través de normas excepcionales, temas tributarios y otros. Este fue el caso del DL 1419, por lo que se consideró no aprobar la constitucionalidad de dicho decreto.

Altos ingresos

Antes de su aprobación, el informe tuvo la oposición de los congresistas Marisa Glave, Marco Arana y Yonhy Lescano, principalmente. Incluso la congresista de Nuevo Perú estimó que los ingresos por impuestos a las casas de juego llegan a los S/437 millones.

El Ministerio de Economía sustentó la aplicación de este impuesto a los casinos y tragamonedas debido a que su consumo genera externalidades negativas. "De este modo, además, se coadyuva a la coherencia y homogeneización de la tributación sectorial del juego", precisa del DL.