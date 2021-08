El control de precios es un mecanismo por el cual el Estado impone montos determinados para los precios de bienes y servicios. | Fuente: Reuters

La bancada parlamentaria de Perú Libre presentó un proyecto de ley que plantea establecer un control de precios en el país en estado de excepción o por desabastecimiento en el mercado.

El texto asegura que la medida impactará positivamente en el crecimiento y el desarrollo económico. Pero, ¿realmente qué implicaría esta medida propuesta en el Congreso?

De acuerdo con el economista y docente de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, establecer un control de precios significa que el Estado fije los precios en un nivel diferente a lo que se daría en el libre mercado.

En el libre mercado los precios se definen por la oferta y la demanda, cuando escasea algún tipo de producto o servicio el precio sube, pero cuando su abunda en el mercado su precio baja.

"El control de precios no es una medida adecuada porque tiene dos impactos: Una menor producción, porque ya no es rentable producir el bien, lo que significa escasez; y se crea un mercado negro, el vendedor te va a decir no tengo al precio que el gobierno dice, pero si me pagas este precio más alto hay productos", explicó en el podcast 'Políticas públicas para todos'.

Parodi recuerda que en el pasado se intentó aplicar una política de control de precios, pero "a lo largo de la historia no han funcionado".

"En el pasado, en el Perú se intentó controlar los precios y el resultado fue el nacimiento de muchos mercados negros, esto es mercados paralelos en los que terminas pagando mucho más de lo que hubieras pagado en caso no hubiera existido ese control", agregó.

¿Qué se podría hacer para bajar los precios?

El economista señala que la única forma en la que se podrían reducir los precios, sería aumentando la oferta en la economía.

"Por ejemplo: Imagínense que el precio de las cebollas esté muy alto, ¿entonces el gobierno que puede hacer? Simplemente fomenta la competencia, entran más productores y la mayor cantidad de productores va a hacer que el precio baje. Los precios se bajan a través del mercado", precisó.

Cabe mencionar que el Estado sí puede intervenir en la fiscalización de los precios que fijan las empresas, enfocándose en los casos en los que no ocurre una libre competencia, por ejemplo cuando se dan casos de concertación de precios. Actualmente esto es verificado por el Indecopi.