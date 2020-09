Las decisiones de inversión y contratación dependen de lo que llamamos “expectativas”, explica el economista Marcel Ramírez | Fuente: RPP

Los vaivenes en el ámbito político tendrán un efecto en plano económico, advierten economistas. Esos golpes se reflejarán en tres escenarios: Inversiones, empleo y dólar.

Inversiones

Las decisiones de inversión y contratación dependen de lo que llamamos “expectativas”. Y precisamente, esas expectativas dependen del “ruido o incertidumbre” que el aspecto político pueda introducir.

En ese sentido, la actual crisis política puede inclinar la balanza, afirma el economista Marcel Ramírez. “Mientras más rápido se pueda resolver y menos cambios susciten en el Ejecutivo será mejor, pues no afectará la senda de recuperación económica y por ende del empleo.

Ramírez sostuvo que el Congreso “considere los costos y perjuicios que esta crisis pueda causar en el desempleo y recuperación económica”.

“Estamos a pocos meses de un cambio de Gobierno en medio de la pandemia, por lo que la incertidumbre en una crisis añadirá combustible a una situación ya incierta de recuperación económica y de empleo”, explicó a RPP Noticias.

Empleo

El desempleo ya es una realidad en el Perú. En estos últimos meses, se reflejó en sectores con menor productividad, donde la mano de obra tiende a ser menos calificada, que coincide con sectores que están en la informalidad.

“De hecho, son empresas más pequeñas las que sufren más. Según encuesta de empleo de Lima Metropolitana, se ha reducido el 50% de la PEA en empresas con menos de 10 trabajadores”, señala Silvana Huanqui, economista y profesora de la Escuela de Gestión Pública de UP

Los sectores más afectados son comercio, servicio, construcción y manufactura. Estos 4 sectores, representan solo en Lima Metropolitana cerca 5 millones de personas y se ha perdido 2 millones de empleos.

¿Cuál es el efecto inmediato? Huanqui explica que actualmente las personas no están buscando trabajar a causa de la pandemia y detrás de eso está el desahorro, “ya sea porque está viviendo del ahorro o vive de préstamos”.

Entonces, esta crisis al generar incertidumbre en las empresas genera temor de contratar personas.

“Las personas que buscan trabajo solo aumentaron 10%. Esta cifra aumentará en medida que las persona salgan a buscar un puesto de trabajo y el sector empresarial no sea capaz de absorber esta masa laboral”.

Dólar

El precio del dólar se disparó a 3 soles con 57, el viernes. Es decir un 0.83% más caro que la jornada anterior, lo que muestra uno de los cierres más altos registrados en el país en los últimos 12 años

Este incremento se habría generado debido a la incertidumbre causada por la crisis política, pues los mercados intentan protegerse ante tanta incertidumbre y se refugian en los dólares comprando estos billetes y provocando un alza, según el economista Enrique Díaz.

Sin embargo, para el economista de Pacífico Business School, Melvin Escudero “el dólar podría llegar a 3.60, 3.65, 3.70 si es que efectivamente hay una vacancia y esto puede crear incertidumbre respecto a los elementos concretos la política económica y una posible reforma constitucional”.

Para el economista y fundador de Noncash, Omar Azañedo pidió no olvidar que el país pasa por una crisis mundial. "Desde finales de enero arrastramos una depreciación de las monedas. Ocurre porque el dólar una reserva de valor y los agentes económicos recurren a dólares. No necesariamente se compran dólares, sino que invertimos en instrumentos financieros. Aunque, obviamente, hay un componente de incertidumbre local", indicó

¿A quiénes afectará?

Días señala que este efecto “perjudica a quienes tienen deudas en dólares, tienen que pagar servicios en dólares, es decir, cualquier cosa que signifique un gasto en dólares, incluso los créditos que están en dólares”.

La recomendación, según Azañedo, es que los empresarios no tomen riesgos. "Hay que evitar las deudas en dólares o pagar las deudas pendientes. No hay que caer en la especulación. Revisar presupuestos, pues a inicios de año se pensaba en un tipo de cambio que actualmente no es el mismo. El dólar es muy volátil, sube y baja".

¿Se debe ahorrar en dólares? Definitivamente sí, señala Azañedo, "pero no olvidemos que el sol sigue siendo una moneda fuerte, no se ha depreciado ni 8%, a diferencia de otras monedas de la región. Tenemos una política muy fuerte, un Banco Central de Reserva (BCR) muy activo y que evita caída rápidas o subidas aceleradas"