Carreteras olvidadas: el precio de la negligencia en la infraestructura vial peruana [INFORME]

Gran parte de la red vial nacional está pavimentada, pero hay tramos en mal estado. La situación empeora cuando nos enfocamos en caminos departamentales y vecinales.

El 2023 se produjeron 1 376 accidentes de tránsito por el mal estado de las vías y la señalización defectuosa, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La situación nos lleva a preguntar ¿Cuándo se preocupa el Estado por el mantenimiento del Sistema Nacional de Carreteras (Sinac)?

¿Quién se ocupa del mantenimiento de las vías nacionales?

La red nacional está compuesta por 160 carreteras, entre concesionadas y no concesionadas, que unen las capitales de los 24 departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. Está pavimentada al 95 %, pero eso no garantiza un buen estado de las vías.

El mantenimiento de esta red depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de dos entidades. La Dirección General de Proyectos de Transportes se encarga de las vías concesionadas o aquellas administradas por privados, los cuales se encargan de la conservación a través del pago de peajes.

El mantenimiento para las vías no concesionadas es distinto, pues las intervenciones son realizadas por empresas de conservación, contratadas por Provías Nacional por un lapso de 5 años; aunque hay un problema, pues la entidad debe presentar un perfil técnico para iniciar el proceso de contratación y esto podría tardar, en el peor de los casos 2 años.

“Un perfil toma por lo menos un año, licitar ese perfil de inversión te toma de medio año a nueve meses... por lo que nunca existe una programación exacta que calce cada cinco años, por eso en muchos tramos de la red vial nacional, no están correctamente mantenidas”, detalló Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones.

Para este año, Provías Nacional tiene 1 160 442 972 soles y está a un 28.6 % de avance, pero este presupuesto solo es para las vías nacionales. Las redes departamentales, a cargo de los gobiernos regionales y provinciales, y las vecinales, a cargo de los municipios distritales, no tienen partidas específicas para esta tarea y tampoco infraestructura vial.

¿Cuántas vías departamentales y vecinales están asfaltadas en el Perú?

Según el MTC, de los más de 180 mil kilómetros que comprende el Sinac, solo el 17.9 % está pavimentado, la brecha es mayor en regiones como Loreto y Madre de Dios, si observamos las redes solo departamentales y vecinales, la situación es crítica.

Las vías departamentales tienen 16.5 % de pavimentación, y las vecinales 10.5 %; es decir, no hay infraestructura vial, pero tampoco presupuesto para intervenciones periódicas. “Si un gobierno subnacional quisiera el mantenimiento de una vía, debe preparar su expediente y presentarlo a Provías Descentralizado, que a través de criterios técnicos, elegirá cuál priorizar”, recalca Lazarte.

Los gobiernos subnacionales tienen dinero para labores rutinarias; es decir, tareas básicas como limpieza, pero tampoco hay gran avance. “Para los gobiernos regionales el producto camino departamental con mantenimiento vial, cuenta con un PIM superior a 400 millones de soles habiéndose ejecutado el 2.9% y en los gobiernos locales el producto camino vecinal con mantenimiento vial cuenta con un PIM de más de 359 millones de soles, habiéndose ejecutado el 12.8%”, explicó Karla Gaviño, profesora en gestión pública de la Universidad del Pacífico.

De no darse este mantenimiento, la consecuencia es alta pues no solo se desconectan los pueblos, también genera un sobrecosto. Según Gustavo Guerra García, director de DEE Consultores, por cada dólar no gastado en mantenimiento, se pierden otros seis.

“Tres como consecuencia de los sobrecostos constructivos, porque se tendrá que hacer intervenciones más grandes y caras, y otros tres se pierden como consecuencia de los sobrecostos de operación y mantenimiento de los vehículos que al transitar por vías en mal estado tienen costos de combustibles, frenos de vehículos muchísimo más altos”, indicó.

Lo cierto es que el país no solo necesita el mantenimiento de sus pistas y carreteras, también mayor infraestructura vial, pues todavía hay un 82.1 % de caminos sin pavimentar, sobre todo de las vías que enlazan las capitales de los distritos y centros poblados con la capital de la provincia a la que pertenecen, según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o de Acceso a Servicios del MTC.