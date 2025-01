¿Cuál será el impacto económico en Perú del segundo Gobierno de Donald Trump? Especialistas responden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 20 de enero, Donald Trump asumirá la Presidencia de Estados Unidos para un segundo mandato, el cual comprende desde este 2025 hasta el 2029. Con la llegada del magnate a la Casa Blanca y su anuncio previo de una nueva política de aranceles, ¿qué le depara al Perú en materia económica?

Édgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios en Adex; y el economista Jorge González Izquierdo estuvieron esta mañana en Enfoque de los Sábados, donde dieron a conocer su opinión sobre el particular.

De acuerdo con el extitular del Mincetur, Estados Unidos es el “segundo principal mercado” de las exportaciones del Perú, pues el 15 % de los ingresos generados por esta actividad económica, que asciende a 74 mil millones de dólares, se logró gracias a las relaciones comerciales generadas entre ambos países.

“Mientras que a China el 96 % de lo que le exportamos son minerales y harina de aceite de pescado, a Estados Unidos más del 50 % de lo que le exportamos son valor agregado. El 35 % de todas las exportaciones no tradicionales del Perú del mundo se van a Estados Unidos”, indicó.

Por su parte, el economista González Izquierdo indicó que durante los dos primeros años del Gobierno de Donald Trump se espera que la economía norteamericana “se acelere” por sus políticas de “protección” y “desregulación” que tiene previsto implementar.

“El crecimiento potencial de la economía norteamericana se estima en 1.8 % al año y está creciendo a 2.3 % y 2.5 % o sea, está creciendo por encima de lo que podría crecer sin provocar problemas de inflación. (…) Se está estimando que el primer año y el segundo año del Gobierno del presidente Trump se acelere un poco más por su política, fundamentalmente, (…) por su política de protección que va a implementar y también por su política de desregulación de la economía norteamericana que piensa implementar. Entonces se espera que producto de esas dos políticas la economía norteamericana, el primer y el segundo año crezca un poco más”, expresó.

Asimismo, el economista González Izquierdo precisó que -para él- los cuatro pilares de la política económica en el Gobierno de Donald Trump serán: la política arancelaria de proteccionismo, la expulsión de inmigrantes, la disminución de impuestos a la renta a las empresas y -por último- buscará desregular la economía.

“Si tú me preguntas para mí cuáles son los pilares fundamentales de la política económica a implementar por el presidente Trump diría que son cuatro. En primer lugar, su política arancelaria de proteccionismo, que está regresando hace muchas décadas atrás. En segundo lugar, la expulsión que están estimando de un millón anual hasta un máximo de 10 a 12 millones de inmigrantes indocumentados o que están legales, pero que hayan cometido actos contra la ley. En tercer lugar, bajar impuestos, seguir bajando impuestos a la renta a las empresas y especialmente a las corporaciones. Y, en cuarto lugar, desregular la economía porque el presidente Trump y sus asesores se encuentran con que está excesivamente regular. Esos cuatro pilares en Estados Unidos van a, el primer y segundo año, es probable que produzcan un crecimiento mayor, pero le va a complicar la vida al mundo y en el caso de nosotros, le va a complicar la vida al Perú”, acotó.

“Si Donald Trump cumple su promesa, la economía peruana se va a ver afectada negativamente”

El economista González Izquierdo indicó que los anuncios que ha realizado Donald Trump en materia arancelaria afectarán “negativamente” a la “economía peruana”.

“Primero dijo que es probable que coloque un arancel de 10 % o 20 % a todas las importaciones que el mundo le hace a Estados Unidos, ahí nos agarra a nosotros. (…) Segundo anunció que hizo (fue que) -en adición- en el caso (…) de China estaría pensando en imponer a lo que ya tienen, 60 % a 100 % más de aranceles en productos flat. (…) Tercero, a los países del BRICS les ha dicho: ‘si ustedes siguen insistiendo con que quieren hackear a la moneda norteamericana, al dólar, y reemplazarla con una nueva moneda o el yuan chino, les voy a colocar aranceles también hasta de 100 %’. (…) Y cierra amenazando a México y a Canadá con 25 %, ese es realmente la esencia del planteamiento arancelario del señor Trump. Si él cumple el 100% de su promesa, la economía mundial y la economía peruana se va a ver afectada negativamente”, precisó el economista.

Asimismo, señaló que estas políticas afectan de forma “directa e indirecta” a la economía peruana. “Por el canal directo es que, si llega a poner 10 % o 20 % de aranceles flat a todas las importaciones desde Estados Unidos, ahí nos chapa. Y el indirecto es más por el lado financiero. Porque todas estas medidas que está haciendo el gobierno del presidente Trump, por ejemplo, el deportar a los inmigrantes, nos va a afectar las remesas. (…) Ya hemos llegado a 4 mil millones (al año en remesas)”, informó.

Por último, acotó que “la política económica anunciada” por Donald Trump está generando una “incertidumbre” financiera, cuyas consecuencias pueden alcanzar al Perú.

“El Banco Central de Estados Unidos está bajando su tasa de interés de referencia, pero el mercado no le está haciendo caso y las tasas de interés de largo plazo están subiendo. ¿Y por qué están subiendo? ¿Por qué no le hacen caso al Banco Central de Estados Unidos? Por la incertidumbre de la política económica anunciada por el presidente Trump. Si eso se mantiene va a encarecer el costo financiero y eso no chapa nosotros”, concluyó.

Por su parte, Édgar Vásquez destacó que “el Perú mantiene tratados de libre comercio, que son reglas de juego especiales, diferenciadas y preferenciales entre Perú y Estados Unidos”. Por tanto, las políticas arancelarias de Trump podrían no afectar al Perú. Sin embargo, exhortó a “observar y monitorear cuál va a ser el mecanismo que el presidente elija” con respecto a este tema.

“En aquella oportunidad de que el presidente elevó aranceles, no impactaron al Perú debido precisamente a que nosotros tenemos otra regla de juego con Estados Unidos bajo los tratados de libre comercio, pero si él utiliza mecanismos como los que utilizó en su primer Gobierno de salvaguardas, utilizando, -por ejemplo- el criterio de la Seguridad Nacional, de la Seguridad Interna, como lo hizo con el acero y el aluminio, ahí sí ingresa, supera y sobrepasa las reglas del tratado de libre comercio y afecta -incluso- a los países con los que tiene esos compromisos, incluido el Perú. Hasta el día de hoy, por ejemplo, (el Perú) está afectado en sus deportaciones de acero, que no eran tan significativas, eran alrededor de 30 millones de dólares, pero por supuesto son igual de importantes porque genera un movimiento económico sobre todo en las empresas nacionales”, expresó.

“Si es solamente aranceles de manera general, los que se llaman de Nación más favorecida, que es un término muy técnico, eso no lo van a afectar directamente el Perú, salvo que ingrese y proponga alguna renegociación de los tratados”, finalizó.