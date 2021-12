El pago extra no cambia si usted se encuentra laborando vía trabajo remoto. | Fuente: Andina

A pesar de que estar a pocas horas de Navidad, no todos los trabajadores tendrán el día libre mañana, 25 de diciembre.

En algunos casos las actividades económicas no se detienen, por lo que a los trabajadores que sigan laborando durante Navidad les correspondería un pago adicional de acuerdo a ley.

La remuneración extra por trabajar en feriado también aplicará para el próximo 01 de enero de 2022, día en que se celebra el Año Nuevo.

¿Cuánto pagarán extra?

Los trabajadores del sector privado que vayan a trabajar los días feriados (25 de diciembre y 01 de enero) deben tener en cuenta que por laborar en Navidad o Año Nuevo recibirán tres pagos por cada uno de esos días.

La ley indica que si los empleados trabajan durante este feriado deben percibir tres remuneraciones ese día: El pago por el 8 de diciembre, que ya viene incluido en la remuneración mensual, y dos días adicionales de remuneración a fin de mes por laborar durante un feriado.

Por ejemplo, si tu sueldo mensual es S/1,200, al día ganas un aproximado de S/40. En caso trabajes durante el feriado sin intercambiar ese día de descanso entonces recibirás dos pagos de S/40 adicionales por ese día, es decir, en un solo día ganarás S/120.

Pero, si el empleador y el trabajador acuerdan un día de descanso en compensación por el feriado trabajado entonces solo se darán dos pagos por día, indica la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Si se acuerda laborar en día feriado (25 de diciembre y 1 de enero), con descanso sustitutorio posterior, los trabajadores percibirán doble remuneración diaria, una por el feriado y otra por el trabajo realizado", indican.

Cabe mencionar que todo esto aplica tanto para los trabajadores en la modalidad presencial, como para aquellos que están en trabajo remoto.

¿Cómo pagan en días no laborales?

Ante las fiestas de fin de año, el Gobierno declaró los días viernes 24 , lunes 27, viernes 31 de diciembre del 2021 y el lunes 3 de enero del 2022 como días no laborables.

Con esta medida se establecen fines de semana largos para impulsar el turismo interno, pero ¿cuánto pagarán a los empleados que sigan laborando en estos días?

Los días no laborables no se paga adicional, pues estos son compensable. Estos se aplican principalmente en el sector público, pero el sector privado también pueden acordar no laborar dichos días, con cargo a compensación posterior.

Las horas dejadas de laborar durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días posteriores, o en la oportunidad que establezca el empleador.