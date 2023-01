Indecopi reportó más de 200 casos de phishing en los últimos dos años. | Fuente: Andina

En la primera semana de enero, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional reportó tres ataques de phishing contra dos conocidas entidades financieras.

El phishing es uno de los ataques más comunes de los ciberdelincuentes y ponen en riesgo nuestra economía, refiere Frano Capeta, profesor de Ingeniería de Tecnologías de la Información y Sistemas de la Universidad ESAN.

“Consiste en el envío de un correo que simula ser de una entidad seria, con el fin de robar sus datos y no solamente puede ser un correo electrónico, sino que también puede ser un mensaje de texto donde le hablan de que usted tiene un bono por cobrar, donde le mencionan que hay un problema con su cuenta de Netflix o que haya habido una supuesta transacción fraudulenta en su cuenta de banco”, refiere.

Solo en Lima centro, el 2022 hubo más de 9 mil 500 víctimas por ciberataques, de los cuales el phishing fue una modalidad recurrente, según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

Aunque, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi recibió más de 200 reportes en todo el país, solo de phishing, detalló Yvette Sanguineti, coordinadora legal de la referida dirección.

“Tenemos 210 reportes desde 2020 relacionados sobre este tema, las regiones que más han reportado es La Libertad y Arequipa. En el Indecopi también vemos por esos temas a través de conductas de falta de idoneidad de las empresas de las entidades financieras como operaciones no reconocidas, pero esto se evalúa caso por caso, ya que la práctica en sí phishing es fraudulenta y ya tiene carácter delictivo”, detalló la funcionaria

¿Cómo evitar ser víctima de esta modalidad o de otro tipo de ciberataque?

En primer lugar, debemos conocer a detalle el número de cuenta al que haremos el depósito; además del nombre del destinatario, cuidar de tipear bien los montos e ingresar a páginas seguras, recomienda Milton Villanueva, jefe de ciberseguridad de Caja Piura.

“No usar redes públicas o WIFI para las transacciones financieras, no usar equipos que no nos pertenecen o que no les tenemos confianza, debemos tener la certeza que la web que estamos usando sea la del banco o de la entidad financiera”, detalló.

También debemos tipear cuidadosamente los números de cuenta, códigos interbancarios o el número móvil. Se recomienda que cuando ingreses a un link, revisar que tenga el candado en la barra del buscador, evita dar clic a ventanas emergentes y desconfiar de aquellos correos electrónicos donde te piden datos personales o cuentas bancarias.