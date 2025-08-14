De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú [INFORME]

A nivel mundial, pasar del descubrimiento de un yacimiento minero al inicio de la producción toma casi 28 años. Sin embargo, en el Perú ese plazo se eleva hasta los 41 años en promedio.

Algunos casos son más extremos: el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurímac, tardó 105 años en entrar en operación; Quellaveco, en Moquegua, más de 80 años; y Antamina, en Áncash, esperó 76 años. ¿Por qué nos demoramos tanto? Stephanie Maita, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), lo explica.

"En Perú, un proyecto minero puede demorar más de 40 años en promedio en desarrollarse y eso está vinculado principalmente a una carga administrativa importante. Hay más de 130 normas que regulan el sector y que están vinculadas a muchos más procedimientos administrativos que deben ser desarrollados por las empresas mineras para poner en marcha un proyecto. A esto se suma el incumplimiento de los plazos y de los límites legales que tienen las instituciones para aprobar los procedimientos administrativos. Entre ellos destacan las mayores demoras en instrumentos ambientales, principalmente, pero también algunos otros vinculados a relaciones con las comunidades como, por ejemplo, la consulta previa".

El IPE advierte que estos retrasos no solo frenan las inversiones, sino que también impiden que las regiones se desarrollen económicamente, pues por cada empleo que genera la minería se crean 8 empleos en otros sectores.

Cajamarca, la región con más proyectos mineros a la espera de luz verde, tiene 52 iniciativas que aguardan destrabarse este 2025. Hasta eso, la pobreza golpea a 4 de cada 10 cajamarquinos y la competitividad regional se ubica entre las más bajas del país. ¿Qué pasaría si todos esos proyectos se pusieran en marcha? El economista Víctor Fuentes, del IPE, nos explica el impacto que tendría en el empleo, la inversión y el desarrollo de la región.

"Poner en marcha todos esos proyectos tendría un gran impacto sobre la economía. En términos de PBI, podríamos más o menos duplicar el tamaño de la economía. La recaudación se incrementaría en 77 %. Adicionalmente, se crearían cada año más de 170 000 empleos adicionales. La pobreza podría reducirse en 22 puntos".

Sin embargo, pese a que los precios de los metales están en niveles récord, la inversión minera en nuestro país se mantiene en torno al 2 % del PBI desde 2020, muy por debajo del casi 5 % alcanzado en 2013. Mientras tanto, países como Chile han logrado aumentar su inversión y producción minera, aprovechando el buen momento del mercado.

¿Por qué el Perú no ha logrado lo mismo y cuáles son los proyectos más grandes que siguen paralizados? El IPE responde.

"Del total de proyectos en cartera, más de la mitad se encuentran paralizados o demorados por razones ajenas a la empresa. Dieciséis proyectos se encuentran rezagados o retrasados 10 años o más. Gran parte de esos proyectos podrían haber visto la luz antes, de no haber sido por problemas principalmente vinculados a la tramitología, la conflictividad social y, más recientemente, el creciente desarrollo de la minería ilegal. Entre los proyectos más grandes destacan, en el caso de Cajamarca, Conga —el más grande y uno de los más antiguos— y Michiquillay. En el caso de Apurímac, figuran Los Chancas y Haquira".

El Instituto Peruano de Economía señala que, si queremos aprovechar el enorme potencial minero del país, debemos actuar pronto. Simplificar trámites, acortar plazos y recuperar la confianza de los inversionistas son pasos urgentes.