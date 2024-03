Nueve millones de soles al día se perderían en el sector delivery por un día de paro

Solo un día de paralización en el servicio de delivery podría generar pérdidas de hasta nueve millones de soles. Así lo estimó Jesús Mundo, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Delivery, quien ratificó que suspenderán sus labores como protesta ante las malas condiciones en las cuales trabajan.

"Un repartidor hace en promedio 30 pedidos al día, si sacamos un promedio de que cuesta 60 soles cada pedido, entonces hace 1 080 soles y, si lo aplicamos entre 5 000 repartidores, estamos hablando de nueve millones de soles al día; si lo convertimos en dólares serían más de dos millones de dólares. Allí están incluidas tiendas, restaurantes, empresas y el mismo delivery", señaló en el programa 'Economía para todos de RPP.

Jesús Mundo enfatizó que llevan dos años tratando de comunicarse con funcionarios de los aplicativos de envios, como Rappi, para que respondan a su pliego de reclamos, pero lamentó que aún sigan sin responderles.

"Ellos reducen la tarifa al cliente, pero a nosotros nos siguen pagando lo mismo. Tenemos tres años con el mismo pago. Entonces mediante eso hay mucho descontento de los compañeros, de los repartidores y a través de eso hemos solicitado llamar a un paro", expresó.

Mundo también sostuvo que la mayoría de sus compañeros trabaja más de doce horas, no cuentan con seguro contra accidentes y muchas veces son víctimas de robos; pero, en ningún momento, cuentan con seguro, todo corre a cuenta de ellos.

"Muchas veces no nos pagan el recorrido completo, lo pagan a bajo costo y no lo hacen. El tiempo de espera en tiendas en el punto de entrega, a veces, es excesivo, no salen a cuenta al repartidor, las cancelaciones y retornos a tienda. Lo que pedimos es que si cancelan, no pongan la deuda al repartidor, porque él está cumpliendo su labor y él es el que tiene que cumplir la deuda", manifestó.

Una mesa de diálogo

Jesús Mundo indicó que la intención es buscar una mesa de diálogo para conseguir acuerdos y un plan estratégico entre las partes involucradas.

"Nosotros tenemos las puertas abiertas para trabajar en conjunto con municipalidades y ministerios del Estado para llegar a una mesa de diálogo. Las intención es sentarse el Estado, empresas y representantes de delivery para llegar a un consenso", expresó.