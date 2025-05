Minem inició proceso de depuración del Reinfo: mineros tienen 45 días para formalizarse

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y anunció que ya se inició proceso de depuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esto consiste en que los registros que no avancen con el proceso, serán excluidos.

"Cuando estas personas no expresan, en los próximos 45 días calendarios, interés en seguir su proceso de formalización, no completan su información, entendemos de que ya no están en los negocios de la minería o no les interesa o están haciendo un mal uso a su Reinfo y de repente favoreciendo a los ilegales. Por lo tanto, se les inicia el proceso de exclusión y quedan excluidos", señaló.

Bajo este marco, indicó que esta medida inició el 18 de mayo, por lo que a partir de esta fecha, tienen 45 días calendario para completar los siguientes requisitos:

Tener presentado un instrumento de gestión ambiental para evaluación. Contar con un RUC activo en renta de tercera categoría. Tener declarada la producción semestral.

Finalmente, destacó que la primera semana de julio se iniciará la exclusión y "limpieza" del Reinfo, quedando solo aquellos mineros que sí buscan formalizarse.