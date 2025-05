Minem descarta ampliación de Reinfo en el 2026: "No se puede, la ley es clarísima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Minem descarta otra apliación del Reinfo

Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y descartó una posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue extendido por última vez hasta el 30 de junio de 2025.

"No se puede. La ley 32213 es clarísima, el proceso de formalización de los Reinfos culmina el 30 de junio del 2025 y se da la posibilidad de que se amplíe a solicitud a requerimiento del Ejecutivo, se puede ampliar por única vez 6 meses más, hasta el 31 diciembre del 2025. No hay más", sostuvo.

¿Cómo se mantiene un Reinfo vigente?

El ministro explicó las tres condiciones necesarias para que un Reinfo se mantenga en condición de "vigente":

Tener presentado un instrumento de gestión ambiental para evaluación. Contar con un RUC activo en renta de tercera categoría. Tener declarada la producción semestral.

Frente a ello, los titulares de Reinfo que no cumplen con estas condiciones se encuentran suspendidos. Montero indicó que si estas personas no demuestran interés en continuar su proceso de formalización dentro de los próximos 45 días calendarios, no completan su información o no cumplen con los requisitos, "simplemente no les interesa o están haciendo un mal uso de su Reinfo".

El proceso de exclusión de Reinfos suspendidos que no cumplen con los requisitos comenzó "el día de ayer (18 de mayo)". La primera semana de julio se iniciará la exclusión y "limpieza" del registro, quedando solo aquellos mineros que sí buscan formalizarse.

El ministro afirmó que esto busca evidenciar a quienes han usado el Reinfo como "escudo para hacer otras actividades fuera de la ley".